به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وب‌سایت صهیونیستی «والا» در گزارشی نوشت که گروهی از صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی، نظامیان سابق، بازرگانان و وکلای صهیونیست در اعتراض به تصمیم کابینه امنیتی و جنگی این رژیم برای اشغال شهر غزه، به دادگاه عالی در سرزمین‌های اشغالی شکایت کرده‌اند.

به نوشته این منبع رسانه‌ای صهیونیستی، شاکیان به دنبال لغو این مصوبه هستند و آن را مغایر با موضع ارتش صهیونیستی و رؤسای سرویس‌های جاسوسی می‌دانند و معتقدند که این مصوبه پیامدهای خطرات موجودیتی و بین‌المللی این اقدام را مد نظر قرار نداده است.

شاکیان همچنین خواستار انتشار دلایلی هستند که کابینه جنگی برای اتخاذ تصمیم اشغال شهر غزه مطرح کرده است.

از جمله استدلال‌هایی که شاکیان این پرونده مطرح کرده‌اند، این است که این تصمیم توسط یک کابینه اتخاذ شده که نماینده اقلیت است که با توجه به اتهامات جنایی علیه نخست‌وزیر، بهتر است در چنین مسائل حساسی باید بسیار محتاط‌تر عمل کند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه ۶۳۴۵۹ شهید و ۱۶۰۲۵۶ زخمی فلسطینی به جای گذاشته که بیشتر آنها کودک و زن هستند. در این جنگ بیش از ۱۰ هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی عمدی جان ۳۳۹ نفر از جمله ۱۲۴ کودک را گرفته است.