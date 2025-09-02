  1. بین الملل
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

دلیل اصرار نتانیاهو برای انتقال جلسه کابینه امنیتی به پناهگاه محرمانه

دلیل اصرار نتانیاهو برای انتقال جلسه کابینه امنیتی به پناهگاه محرمانه

رسانه های رژیم صهیونیستی به دلیل اصرار بنیامین نتانیاهو برای انتقال جلسه کابینه امنیتی این رژیم به پناهگاه محرمانه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی به دلیل اصرار بنیامین نتانیاهو برای انتقال جلسه کابینه امنیتی این رژیم به پناهگاه محرمانه خبر دادند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم بر انتقال جلسه اخیر کابینه امنیتی به یک پناهگاه فوق‌محرمانه اصرار کرده است؛ اقدامی که برخلاف نظر سرویس امنیت داخلی (شاباک) صورت گرفت، چرا که این نهاد ضرورتی برای چنین جابه‌جایی ندیده بود.

بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو علت این تصمیم را افزایش تهدیدات نیروهای انصارالله یمن پس از ترور برخی از مسئولان دولتی این کشور عنوان کرد.

منابع نزدیک به نتانیاهو گفته‌اند که اصرار او بر برگزاری نشست در پناهگاه می‌تواند با موضوع شهادتش در پرونده‌های قضایی و محاکمه‌ای که انتظار می‌رود از سر گرفته شود، مرتبط باشد.

