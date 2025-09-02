به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، وارد اهواز شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت. استاندار خوزستان در گفت‌وگویی کوتاه با رسانه‌ها اظهار کرد: سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در موقعیت کنونی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود و فرصت مغتنمی برای دمیدن روح امید در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در این سفر، از جمله دیدار با کارکنان دادگستری، سخنرانی در جمع مدیران و اقشار مختلف مردم، سرکشی به مراکز قضائی و بازدید از گمرکات و واحدهای تولیدی، افزود: بخش مهمی از این سفر به دیدارهای مردمی و بررسی وضعیت مراکز قضائی اختصاص دارد که نقش مؤثری در حل مسائل و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.

این سفر در راستای برنامه‌های استانی قوه قضائیه با هدف نظارت بر عملکرد قضائی و تعامل مستقیم با مردم انجام می‌شود.