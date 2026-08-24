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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

هوای ۶ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای ۶ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس ناسالم است

اهواز - بر اساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح دوشنبه دوم شهریورماه، هوای 6 شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات دو و نیم میکرون در ایستگاه شوش ۱۴۳، گتوند ۱۱۴، شوشتر ۱۱۲، ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۳۵، ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۱۵، بهبهان ۱۳۵ و خرمشهر ۱۰۹ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی در این مناطق است.

در مقابل بر اساس اندازه‌گیری همین ذرات، وضعیت هوای شهرهای اندیمشک، اندیکا، ملاثانی، هویزه، دزپارت، آبادان، شادگان، آغاجاری، هفتکل، رامهرمز و هندیجان در محدوده قابل قبول قرار دارد و هیچکدام از شهرهای استان در وضعیت پاک قرار ندارند.

کد مطلب 6925906

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