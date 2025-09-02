سرانه مصرف آبزیان در خوزستان به ۱۹ کیلوگرم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری صبح امروز سهشنبه با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مصرف آبزیان بیان کرد: گنجاندن ماهی و میگو در سبد غذایی خانوارها نهتنها سلامت جامعه را ارتقا میدهد، بلکه به رونق تولید و ایجاد اشتغال در صنعت شیلات کمک میکند.
وی با اشاره به نقش کلیدی خوزستان در تولید آبزیان کشور افزود: توسعه مزارع پرورش میگو، گسترش پرورش ماهیان گرمابی و دریایی و تقویت صید و صیادی از مهمترین محورهای فعالیت شیلات استان است.
سوری همچنین از صادرات ۶۸ هزار تن آبزیان به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و گفت: افزایش کیفیت، بستهبندی استاندارد و بازاریابی محصولات شیلاتی در کنار رشد تولید، از اولویتهای شیلات خوزستان است تا ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات و ارزآوری نیز تقویت شود.
به گفته وی، سرانه مصرف ۱۹ کیلوگرمی آبزیان در خوزستان تقریباً با میانگین جهانی (۲۰ کیلوگرم) برابری میکند و شهرهای ساحلی استان به دلیل دسترسی به منابع آبی و فرهنگ غنی مصرف آبزیان، سرانهای بالاتر از میانگین استانی دارند.
مدیرکل شیلات خوزستان همچنین از فعالیت ۱۲ بازار خردهفروشی، یک بازار عمدهفروشی و یک پایانه صادراتی آبزیان در استان خبر داد که نقش مهمی در توزیع داخلی و توسعه صادرات ایفا میکنند.
