هشدار نسبت به حمل نادرست دارو در سفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، ندا کاظمی نیا گفت: قرار دادن دارو در معرض تابش مستقیم نور خورشید، روی داشبورد یا در صندوق عقب، میتواند باعث کاهش اثر بخشی یا فساد دارویی شود.
وی افزود: داروهایی که نیاز به نگهداری در شرایط خنک دارند، باید در کیسههای عایق حرارتی یا همراه یخ خشک حمل شوند تا کیفیت آنها حفظ شود.
کاظمی نیا ادامه داد: همراه داشتن داروهای حاوی مواد مخدر یا روانگردان از جمله داروهای کدئیندار، مورفیندار، آرامبخش و خوابآور حتی به مقدار محدود، ممنوع است و میتواند منجر به مشکلات حقوقی برای مسافران شود.
کارشناس دفتر پایش فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو تاکید کرد: مسافران از حمل داروهای گیاهی ناشناخته یا مشکوک به ترکیبات غیرمجاز نیز اجتناب کنند تا از بروز مسائل قانونی و بهداشتی جلوگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: رعایت این توصیهها و آگاهی از مقررات، نقش مهمی در حفظ سلامت و آسودگی مسافران ایفا میکند.
نظر شما