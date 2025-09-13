حامد امیری‌فرد، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ خواب و اختلالات خواب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تفاوت‌های فردی در الگوی خواب گفت: انسان‌ها از نظر الگوی خواب و بیداری به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ گروهی که به راحتی به خواب می‌روند، معمولاً در ساعات اولیه بامداد از خواب بیدار می‌شوند و انرژی کافی برای انجام فعالیت‌های روزانه دارند و در مقابل، گروهی دیگر شب‌ها فعال‌تر هستند، تمایل دارند ورزش کنند، فیلم ببینند یا در جمع‌های دوستانه حضور داشته باشند و معمولاً بیدار شدن صبح برای آنها دشوار است.

نقش وسایل الکترونیکی در برهم زدن ساعت درونی بدن

وی افزود: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که افراد به صورت ناخودآگاه یا به دلیل استفاده از وسایلی مانند تلفن همراه، کامپیوتر و تلویزیون، ساعت درونی خود را تغییر می‌دهند و این تغییرات می‌تواند منجر به اختلال در خواب، کاهش دقت و تمرکز، اختلال حافظه و کاهش کارایی در روز بعد شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: رعایت بهداشت خواب و تنظیم برنامه منظم برای خواب و بیداری از اهمیت بالایی برخوردار است. نور محیط، مصرف مواد محرک، استفاده بیش از حد از وسایل الکترونیکی و بی‌توجهی به نیاز طبیعی بدن به استراحت می‌تواند چرخه خواب و بیداری را مختل کند.

امیری‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از این مشکلات، لازم است افراد الگوی خواب خود را با شرایط زیستی‌شان هماهنگ کنند و در صورت بروز اختلالات پایدار خواب، به متخصص مراجعه کنند.