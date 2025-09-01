ممانعت از ورود تجهیزات پزشکی غیرایمن به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شبنم نوروزی با بیان اینکه آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه سلامت، مسئولیت ارزیابی تخصصی و کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی را بر عهده دارند، اظهار کرد: این مراکز به ویژه بر روی تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا تمرکز دارد و با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته و استانداردهای ملی و بین‌المللی، عملکرد، ایمنی و تطابق فنی این محصولات را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: ارزیابی تجهیزات پزشکی شامل آزمون‌های دقیقی در زمینه ایمنی، کارایی، و زیست‌سازگاری است که با همکاری نزدیک با واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌شود. ما بر اساس نتایج این آزمایش‌ها، گزارش‌های فنی جامع تهیه می‌کنیم که نقش حیاتی در فرآیند صدور مجوز ورود یا توقف توزیع تجهیزات پزشکی دارد.

نوروزی افزود: این اقدامات نظارتی و آزمایشگاهی تضمین می‌کند که تجهیزات پزشکی عرضه شده در بازار مطابق با بالاترین استانداردهای فنی و ایمنی باشد و بدین ترتیب سلامت و رفاه بیماران به بهترین نحو حفظ شود. همچنین، همکاری مستمر با سایر سازمان‌های مرتبط و به‌روزرسانی مداوم روش‌های آزمون، از دیگر اولویت‌های آزمایشگاه مرجع است.

وی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو با این رویکرد تخصصی و جامع، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تجهیزات پزشکی و حفظ سلامت عمومی ایفا می‌کند و به عنوان پل ارتباطی بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و نهادهای نظارتی عمل می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تنها تجهیزات با کیفیت و استاندارد وارد چرخه درمان کشور می‌شوند.