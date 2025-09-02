محمدناصر داوودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این واحد دانشگاهی با برخورداری از بهترین تسهیلات آموزشی، در قالب بزرگترین دانشگاه دولتی کشور، آماده پذیرش متقاضیان در ۲۱ رشته کارشناسی است.
وی با اشاره به مزایای تحصیل در دانشگاه پیامنور افزود: این دانشگاه دارای پایینترین میزان شهریه در میان دانشگاههای کشور بوده و در طول دوره تحصیل، انواع وامهای دانشجویی به دانشجویان اعطا میشود تا با آرامش خاطر و بدون دغدغه مالی، مسیر علمی خود را طی کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور دهدشت با تأکید بر ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری واحد دهدشت، گفت: وجود اساتید مجرب، امکانات آموزشی مناسب، فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی، انجمنها و تشکلهای فعال، این واحد را به بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان تبدیل کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به رشتههای پر متقاضی موجود، این واحد میتواند پاسخگوی نیازهای علمی و حرفهای خانوادهها و جوانان منطقه باشد.
داوودی دانشگاه پیامنور را یکی از باکیفیتترین مراکز آموزش عالی کشور دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد فارغالتحصیلان این دانشگاه جذب بخشهای دولتی و خصوصی شدهاند. این مسئول گفت: منابع علمی غنی دانشگاه نقش مهمی در رشد علمی دانشجویان و ارتقای سطح علمی جامعه ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه نام نویسی در رشتههای بدون آزمون از ۱۱ شهریور و از طریق درگاه اینترنتی سنجش آغاز میشود از جوانان و خانوادهها خواست با انتخاب دانشگاه پیامنور دهدشت، آیندهای روشن و بهرهبرداری مطلوب از فرصتهای تحصیلی را برای خود رقم بزنند.
