به گزارش خبرنگار مهر، «حجیت سیره متشرعه در تعارض با نصوص شرعی» نام نشستی است که در قالب گفتگوی علمی فقهی به همت مدرسه عالی فقاهت برگزار میشود. این نشست بررسی میکند که آیا سیره متشرعه وقتی با یک نص شرعی مثل قرآن یا احادیث معصومین در تناقض باشد، همچنان میتواند مبنای استدلال شرعی باشد؟
در این نشست حجت الاسلام امین کربلای، حجت الاسلام حسین نیک، حجت الاسلام امین چهاردهی، حجت الاسلام علی ذرئی به دبیری علمی حجت الاسلام علی محمدزاده سخنرانی میکنند. همچنین حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست نیز نظارت این جلسه را برعهده دارد.
این نشست روز چهارشنبه ۱۲ شهریور از ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات و همایشهای حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
