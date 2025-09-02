«خدمت به مردم» کلید انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح سه شنبه در نشستی با فرماندار و کارکنان فرمانداری سمنان به مناسبت هفته دولت در محل فرمانداری شهرستان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان، شهیدان رجایی و باهنر را از بهترین شاگردان امام خمینی (ره) خواند که با خون پاک خود درخت انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در نظام جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با کاهش مشکلات کشور، شاهد ایجاد رفاه نسبی در جامعه باشیم.

امام جمعه سمنان، دستاوردهای امروز کشور از جمله امنیت و اقتدار ملی را مرهون خون شهدا و اخلاص شخصیت‌هایی چون شهیدان رجایی و باهنر دانست.

مطیعی با یادآوری ساده‌زیستی شهید رجایی، همت، جدیت و اخلاص این شهید بزرگوار را الگویی ارزشمند برای تمامی مسئولان نظام برشمرد و با اشاره به مدت کوتاه مسئولیت شهید رجایی در ریاست‌جمهوری، تأکید کرد: اگر با انگیزه الهی به عرصه خدمت به مردم وارد شویم، گویا در حال عبادت پروردگار متعال هستیم.

وی در ادامه، با اشاره به روحیه استکبارستیزی این دو شهید، خطاب به مسئولان گفت: اگر بدانیم که لحظه‌به‌لحظه در حال جهاد با دشمن هستیم، از تمام ظرفیت خود برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی استفاده خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان حل مسائل مردم و خدمت‌رسانی را از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ انسجام ملی و سرمایه اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم است.

مطیعی همچنین به مشکلات مهم این شهرستان از جمله محدودیت جغرافیایی و کمبود زمین به‌عنوان مانعی برای توسعه اشاره و بر لزوم پیگیری این موضوع تأکید کرد.