به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامی داشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه یک خبر باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا بتوانیم آن را خبر مفید بدانیم، ابراز کرد: مفید فایده بودن برای جامعه یک خبر را دارای ارزش می‌کند.

وی با بیان اینکه خبر باید قطعی باشد نه درباره احتمالات صحبت کند، افزود: اینکه احتمالاً قرار است یک اتفاقی صورت گیرد و یا نرخ چیزی بالا و پایین برود، در واقع گزاره خبری نیست و حتی ممکن است جامعه را برهم بریزد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه ممکن است گاهی انتشار یک خبر وحدت جامعه را برهم بزند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند تک تک ما موظف هستیم برای این اتحاد مقدس بکوشیم و به فرمایشات معظم له باید این را افزود که در این مسیر رسانه‌ها رسالتی سنگین دارند.

مطیعی با بیان اینکه باید در راستای حفظ وحدت ملی کوشید، ابراز کرد: همه ما در قبال این وحدت ارزشمند و مقدس وظیفه داریم و باید به وظیفه مان عمل کنیم.

وی با بیان اینکه شجاعت در ابراز خبر از جمله ویژگی‌های خبرنگاران باید باشد، افزود: اگر یک خبر محق و سالم و دقیق بود یک خبرنگار نباید از انتشار آن بترسد و شجاعت ابراز داشته باشد.