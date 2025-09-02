به گزارش خبرگزاری مهر، میثم یاری سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران از برگزاری اختتامیه جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی با استفاده از فناوری‌های نوین و به صورت نمانشست خبر داد.

سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران با اشاره به انتخاب نفرات برتر جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی بیان کرد: از نفرات برتر جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران که در سال‌های گذشته با حمایت مدیریت دادگستری استان تهران و توسط معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات برگزار شد تقدیر به عمل می‌آید.

یاری گفت: با توجه به استقبال مناسب قضات و کارکنان دستگاه قضائی در استان تهران و سایر استان‌های سطح کشور از این جشنواره که در مجموع بیش از ۲۵۰ ایده از استان‌های مختلف از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و مشهد واصل شد، تا کنون طی دو بازه زمانی برای برگزاری اختتامیه برنامه‌ریزی شد که بدلیل وقوع مسائل غیر پیش بینی شده این مراسم به تعویق افتاده است.

سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران از بکارگیری راهکارهای فناورانه و نوین در برگزاری اختتامیه این جشنواره خبر داد و گفت: نشست اختتامیه، در ایام جاری و به صورت مجازی تحت عنوان "نما نشست" با حضور مسئولان قضائی و مدیران برگزار می‌شود.

یاری افزود: پوشش خبری این رویداد نیز از طریق تلویزیون‌های برخط سازمانی و همچنین صفحات رسمی دادگستری استان تهران در سکوهای نرم افزاری و پیام رسان‌های داخلی مانند آپارات روبیکا منتشر خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره و پس از بررسی هیئت داوری ۱۳۶ ایده دارای شرایط اصولی ارائه ایده قرار داشتند که ایده‌های پذیرفته شده در ۴ سطح برتر، برگزیده، شایسته تقدیر و قابل قبول مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که پس از برگزاری نمانشست، اسامی این افراد اعلام شده و جوایز نقدی به حساب برگزیدگان و تندیس‌های یادبود و لوح‌های تقدیر از طریق پست ارسال خواهد شد.

یاری، جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی را در راستای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه توصیف کرد که در زمینه ایجاد نظام پیشنهادات و بهره‌مندی از ایده‌های اثربخش همکاران نیز مفید بوده است.

وی همچنین برگزاری چنین جشنواره‌هایی را موجب ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری در دادگستری و شناسایی افرادی که دارای ایده‌های برتر در زمینه ارائه طرح‌های نو و بدیع هستند توصیف کرد و گفت: این ایده‌ها می‌توانند در مسیر رسیدن به اهداف سند تحول و تعالی و ارتقا عملکرد دستگاه قضائی کشور کمک شایانی کنند.

روح الله نوروزعلی دبیر اجرایی نخستین جشنواره ایده‌های برتر آمار و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه اساس برگزاری این رویداد علمی بر پایه ایده‌های خلاقانه و با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اجرا شده است گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و بنا به پیشنهاد شرکت کنندگان محترم این جشنواره و تصویب شورای سیاست گذاری مقرر شد تا آئین اختتامیه جشنواره، به شیوه غیر حضوری و به صورت نمانشست برگزار شود.

نوروزعلی تصریح کرد: نمانشست برنامه‌ای «تصویر محور» است که از طریق رسانه‌های برخط مثل تلویزیون‌های اینترنتی قابلیت پخش و توسط عموم مخاطبان تماشا دارد و تمامی قسمت‌های سخنرانی مسئولان، ارائه برخی از ایده‌های برتر، گزارش کار دبیرخانه، نحوه داوری و معرفی برگزیدگان را در بر می‌گیرد.

وی گفت: اهدای تندیس جشنواره و جوایز نیز پس از برگزاری مراسم اختتامیه، به صورت ارسال پستی تقدیم برگزیدگان خواهد شد.