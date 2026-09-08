امام جمعه گناوه: تکریم خانواده‌ شهدا پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه ظهر سه شنبه با همراهی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، با حضور در منزل مادر شهید والامقام «علی صیادی»، از مقام شامخ این مادر گرانقدر تجلیل و قدردانی کرد.



حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: تکریم و تجلیل از خانواده‌های شهدا، ادای احترام به مقام والای شهیدان و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: مادران شهدا با صبر و استقامت خود، درس ایثار، ایمان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جامعه آموخته‌اند و نام و یاد شهیدان همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام علی صیادی، از صبر، ایثار و فداکاری مادران معظم شهدا در راه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تجلیل شد.

در پایان این دیدار، از مادر شهید علی صیادی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.