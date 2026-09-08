پیام تسلیت عراقچی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تسلیت گفت.



انالله و انا الیه راجعون



جناب آقای دکتر جهانگیر

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور



خبر درگذشت خواهر گرامیتان، موجب تاسف و تالم گردید. بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.



سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه