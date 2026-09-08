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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

پیام تسلیت عراقچی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور

پیام تسلیت عراقچی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور

وزیر امور خارجه در پیامی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تسلیت گفت.

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر جهانگیر
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

خبر درگذشت خواهر گرامیتان، موجب تاسف و تالم گردید. بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه

کد مطلب 6941309
نفیسه عبدالهی

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