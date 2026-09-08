به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ضرغام آذین اظهار داشت: در پی وقوع ده‌ها فقره سرقت به عنف و مسلحانه، تخریب اموال و جرایم خشن در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان‌های استان‌های غربی کشور که از اواخر سال ۱۴۰۳ به‌صورت سریالی ادامه داشت، با مراجعه و شکایت تعدادی از شهروندان، پرونده‌های مقدماتی تشکیل و رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در نخستین مرحله با دعوت از شاکیان و انجام تحقیقات تکمیلی، همچنین بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند تعدادی از متهمان پرونده را که همگی از اهالی همان استان بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: متهمان پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی استان منتقل شدند و در جریان تحقیقات، تعدادی از قربانیان، متهمان را شناسایی کردند.

سردار آذین تصریح کرد: کارآگاهان با جمع‌آوری دلایل، مدارک و مستندات کافی، متهمان را در برابر شواهد و قرائن موجود قرار دادند که آنان به ارتکاب جرایم انتسابی با همدستی تعدادی از همدستان خود اعتراف کردند.

وی بیان کرد: متهمان در اعترافات خود عنوان کردند که در ساعات پایانی روز، با شناسایی سوژه‌های مورد نظر و استفاده از سلاح سرد، اقدام به ارتکاب سرقت، خفت‌گیری و سرقت طلاجات شده‌اند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با شناسایی مخفیگاه سایر اعضای باند، کارآگاهان عملیات ویژه با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شده و همدستان متهمان را نیز در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا افزود: متهمان دستگیرشده در جریان بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب جرایم اعتراف و نقش سایر اعضای باند را نیز تشریح کردند. همچنین مشخص شد اموال مسروقه پس از سرقت، برای فروش در اختیار فرد دیگری قرار می‌گرفته است.

سردار آذین گفت: در ادامه تحقیقات، فرد مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه نیز شناسایی و در یک عملیات سریع و غافلگیرانه دستگیر شد که وی نیز در تحقیقات انجام‌شده به بزه‌های ارتکابی اعتراف کرد.

وی در پایان اظهار داشت: با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان با توجه به اتهامات انتسابی و حسب دستور مقام قضایی، با قرار بازداشت موقت روانه زندان مرکزی استان شدند و تحقیقات برای تکمیل پرونده و شناسایی سایر ابعاد احتمالی جرایم ادامه دارد.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم خشن از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند و از تردد یا توقف در نقاط خلوت و ناامن، به‌ویژه در ساعات پایانی شب، خودداری کنند.

سردار ضرغام آذین تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، شناسایی و برخورد با مرتکبان جرایم خشن و برهم‌زنندگان امنیت عمومی را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.