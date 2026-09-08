پیشرفت ۷۰ درصدی بهسازی «عمارت طبیب» بوشهر؛ تأکید بر تسریع عملیات

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان ظهر سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه بهسازی و مقاوم‌سازی عمارت طبیب با اشاره به اهمیت این بنای تاریخی اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه، حفظ هویت معماری، بقای تاریخی و باززنده‌سازی بناهای ارزشمند در بافت تاریخی بوشهر است.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی فاز نخست پروژه افزود: عمارت طبیب در مرحله حساسی از روند احیا قرار دارد و اقدامات فنی با برنامه‌ریزی و نظارت انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: در مرحله نخست، عملیات گودبرداری کف و تخلیه خاک پی تا عمق ۸۰ سانتی‌متر انجام شد و برای تأمین پایداری بنا، دیوار حفاظتی به عرض ۵۰ سانتی‌متر در مجاورت پی ساختمان با استفاده از سنگ بوشهری احداث شد.

کشوریان ادامه داد: پس از اجرای دیوار حفاظتی، بستر پی در سه لایه شامل قلوه‌سنگ‌های درشت، متوسط و ریز اجرا شد تا تراکم و استحکام مطلوب برای ادامه عملیات بهسازی و مقاوم‌سازی بنا فراهم شود.

افزایش فعالیت کارگاهی برای تکمیل پروژه

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان در اجرای پروژه گفت: با هدف شتاب‌بخشی به روند اجرایی و تکمیل مراحل باقی‌مانده، دستور افزایش فعالیت‌های کارگاهی به پیمانکار صادر شده است تا این بنای تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از پیگیری تأمین اعتبارات ملی و استانی پروژه خبر داد و تصریح کرد: برآورد کلی پروژه به صورت فازبندی‌شده نهایی خواهد شد تا با تخصیص به‌موقع منابع مالی، از توقف عملیات اجرایی جلوگیری شود.

کشوریان خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با رویکردی حفاظتی و نظارتی از ظرفیت‌های قانونی برای احیای بافت‌های ارزشمند تاریخی استفاده می‌کند تا این آثار ضمن حفظ برای آیندگان، به فضاهایی پویا و قابل بهره‌برداری برای شهروندان تبدیل شوند.