به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، با اشاره به رویکردهای دولت در اداره امور کشور اظهار کرد: دولت خود را در برابر مردم مسئول می‌داند و از ابتدای فعالیت، تلاش کرده است با تکیه بر تجربه و شناخت واقعیت‌های موجود، مسائل و نیازهای کشور را دنبال کند.



وی با اشاره به تعامل دولت با دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی افزود: امروز روابط مناسبی میان دولت و دو قوه دیگر برقرار است و نشست‌های مشترک سران قوا و همچنین جلسات معاونان اول سه قوه به صورت منظم برگزار می‌شود.



معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت را ظرفیتی مهم برای پیشبرد امور کشور دانست و گفت: تعامل و هم‌افزایی موجود میان بخش‌های مختلف می‌تواند در حل مسائل و عبور از شرایط دشوار، نقش مؤثری ایفا کند.



عارف با اشاره به شرایط ویژه و تهدیدهای پیش روی کشور بیان کرد: دولت در چنین شرایطی، علاوه بر پیش‌بینی و آمادگی برای مواجهه با احتمالات، تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ ثبات در مسیر تأمین کالاهای ضروری را با جدیت دنبال کرده است.



دولت معیشت مردم را در اولویت قرار داده است



وی تأمین کالاهای اساسی و حفظ مسیرهای تجاری کشور را از جمله اقدامات دولت برشمرد و افزود: در کنار مسائل مرتبط با شرایط جنگی و ضرورت آمادگی برای مقابله با تهدیدها، توجه به زندگی و معیشت مردم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت بوده است.



معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت برنامه‌هایی را برای کاهش آثار افزایش قیمت‌ها بر زندگی مردم در دست اجرا دارد و مهار تورم نیز به عنوان یکی از محورهای مهم مورد پیگیری قرار گرفته است.



عارف تأکید کرد: رسیدگی به مسائل اقتصادی و تلاش برای کاهش فشارهای وارد شده بر اقشار مختلف جامعه، در کنار دیگر مسئولیت‌های دولت، با جدیت دنبال می‌شود.



در ادامه این دیدار، آیت‌الله کریمی جهرمی نیز با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که افراد محروم و کم‌برخوردار بتوانند بدون احساس کمبود و نگرانی، مسائل و سخنان خود را بیان کنند.



وی با اشاره به سیره و منش برخی از علمای بزرگ گفت: از دوران کودکی شاهد رفتار بزرگانی بودم که در برخورد با افراد ضعیف و نیازمند، نهایت فروتنی و تواضع را از خود نشان می‌دادند و این شیوه می‌تواند الگویی ارزشمند برای همه مسئولان و افراد جامعه باشد.



این مرجع تقلید افزود: نباید فقرا و نیازمندان را از سفره و خانه خود دور کرد، بلکه باید به گونه‌ای با آنان رفتار شود که احساس کنند مورد توجه قرار دارند و جامعه و مسئولان خود را در کنار آنها می‌بینند.



آیت‌الله کریمی جهرمی با تأکید بر اهمیت همدلی با اقشار کم‌برخوردار تصریح کرد: افراد نیازمند باید این احساس را داشته باشند که دیگران با مشکلات و دغدغه‌های آنان بیگانه نیستند و در برابر مسائل زندگی آنها احساس مسئولیت می‌کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به گسترش فرهنگ رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی در جامعه هشدار داد و اظهار کرد: گرایش به تشریفات و ظواهر پرهزینه به اندازه‌ای گسترش یافته که حتی برخی اقشار ضعیف نیز برای همراه شدن با این فرهنگ، خود را گرفتار قرض و بدهی می‌کنند.



این مرجع تقلید افزود: تجمل‌گرایی و تشریفات بی‌مورد، فرهنگی نادرست است که باید با آن مقابله شود و جامعه باید بیش از گذشته به سمت ساده‌زیستی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری حرکت کند.



تشریفات زائد باید از زندگی مسئولان حذف شود



وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به این مسئله گفت: کاهش تشریفات و دوری از تجملات در میان مدیران و مسئولان می‌تواند آثار مهمی در جامعه داشته باشد و زمینه تقویت فرهنگ ساده‌زیستی را فراهم کند.



آیت‌الله کریمی جهرمی تأکید کرد: بسیاری از تشریفات و تجملات، ضرورتی واقعی ندارند و حذف این هزینه‌های باطل و موهوم می‌تواند منابع قابل توجهی را برای کمک به فقرا، مستمندان و اقشار ضعیف جامعه آزاد کند.



وی خاطرنشان کرد: توجه به نیازمندان تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود و نوع رفتار، برخورد و میزان تواضع در برابر اقشار ضعیف نیز اهمیت فراوانی دارد.



این استاد برجسته حوزه علمیه در پایان بر ضرورت تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری در جامعه تأکید کرد و گفت: مسئولان و افراد برخوردار باید خود را در کنار مردم و به‌ویژه اقشار نیازمند ببینند و از هر اقدامی که موجب فاصله گرفتن از مشکلات و واقعیت‌های زندگی آنان می‌شود، پرهیز کنند.