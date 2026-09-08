خودکفایی در طراحی و تعمیر زیرساخت چیدمان کانتینر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: آزمایش عملکرد هشت دستگاه محور چرخدار سیستم جرثقیل چیدمان کانتینر که در مدت شش ماه به دست متخصصان ایرانی طراحی و تعمیر شده بود، با موفقیت پایان یافت.
وی افزود: محورچرخدار یا بوژی ها از اجزای مهم و حیاتی دستگاه جرثقیل چیدمان کانتینر به شمار میرود و وظیفه انتقال و تحمل نیروها و تنشهای ناشی از جابهجایی و حمل کانتینر در بندر را بر عهده دارد.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در گذشته، محورچرخدار مورد استفاده در این تجهیزات به علت مشکلات ساختاری طراحی، هنگام کار با نقصهای فنی مواجه شده و این موضوع در مواردی منجر به خروج دستگاه چیدمان کانتینر از چرخه عملیاتی میشد.
محمدحسینی تختی افزود: متخصصان داخلی این دستگاه ها را متناسب با نیاز و شرایط کار بندری کشورمان طراحی و تعمیر کردند که گامی مهم در مسیر بومیسازی تجهیزات بندری، تقویت توان عملیاتی، صرفه جویی ارزی و موجب خودکفایی کشور در این بخش شد.
وی گفت: در فرآیند طراحی جدید، تمامی نواقص و ایرادات شناساییشده برطرف شد و پس از محاسبات مهندسی، طراحی و شبیهسازیهای نرمافزاری، فرآیند ساخت سازه هشت دستگاه محورچرخدار بدست متخصصان داخلی تکمیل شد.
این مقام مسئول بیان کرد: پس از پایان ساخت، سازههای تولیدشده برای آزمایشهای عملیاتی به بندر شهید رجایی منتقل و بر روی دستگاه چیدمان کانتینر نصب شد و آزمایش های اولیه و عملکردی این تجهیزات با موفقیت پایان یافت.
محمدحسینی تختی افزود: سیستم جرثقیل چیدمان کانتینر از جمله تجهیزات تخصصی مورد استفاده برای تخلیه و بارگیری و چیدمان انواع کانتینر در محوطههای کانتینری بنادر مهم جهان است و به دلیل پیچیدگیهای فنی و مهندسی، تنها تعداد محدودی از شرکتهای تخصصی در جهان توانایی طراحی و ساخت این جرثقیلها را دارند.
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