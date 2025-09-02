نسرین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دستاوردهای اخیر این مرکز درمانی اظهار کرد: بیمارستان معتضدی موفق به اخذ تأییدیه سهساله اعتباربخشی آموزشی با کسب بالاترین امتیاز شد و در کنار آن درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی را نیز دریافت کرد.
وی با اشاره به بهبود شاخصهای سلامت در حوزه زنان و زایمان گفت: یکی از اقدامات مهم، کاهش درصد سزارین نخستزا به عنوان شاخص سلامت جامعه و توسعه پایدار از ۴۳.۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین در همین بازه زمانی شاهد افزایش تعداد اعمال جراحی و درصد اشغال تخت در این بیمارستان بودهایم.
رئیس بیمارستان معتضدی ادامه داد: در راستای خدمات اجتماعی، قراردادهایی با کمیته امداد امام خمینی (ره) برای انجام غربالگری ماموگرافی و تست پاپاسمیر جهت افراد تحت پوشش این نهاد منعقد شده است. همچنین قرارداد دیگری با مؤسسه بسیجیان به امضا رسید تا هزینه بیماران مراجعهکننده به کلینیک درمان ناباروری پوشش داده شود.
وی به توسعه زیرساختها و نوسازی بخشهای نوزادان SCN و NICU اشاره کرد و افزود: افزایش ۴ تخت ویژه در بخش NICU و خرید تجهیزات پزشکی و اداری مورد نیاز از جمله مانیتور علائم حیاتی، پالس اکسیمتر، پمپ انفوزیون، ساکشن پرتابل، انکوباتور پرتابل، دستگاه DC شوک، اکوکاردیوگرافی مبله، پروب اکو، دستگاه بلاد گاز و ونتیلاتور از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
منصوری با بیان اینکه انجمن خیرین بیمارستان فعالسازی شده است، گفت: جذب مشارکت خیرین استانی و حتی خارج از استان منجر به تهیه تجهیزات مهمی همچون دستگاه زرکتوسکوپ، سانترفیوژ، میکسر هماتولوژی، ویلچر، انکوباتور شیکر پلاکت، پروب اکو، یخچالهای داروخانه و اتاق بیمار، ترانسهای برق جهت حفاظت دستگاههای پزشکی، و همچنین تهیه ۲۵۰۰ متر پارچه ملحفهای و یک دستگاه کولر آبی شد.
وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اقداماتی شامل تهیه دستگاه الکتروکاردیوگراف ۶ کاناله، وارمر دیجیتال، ونتیلاتور دوم، ۱۰ تخت ژنیکولوژی برقی، خرید ساکشن پرتابل، فتال مانیتورینگ دوقلو، دستگاه نوار قلب ۱۲ لیده، پروب SPO2، کاف فشارسنج برای مانیتور تریاژ و تجهیز تمامی تختها به مانیتور دیواری در بخش اورژانس انجام شد. همچنین تمامی باتریهای UPS بخشهای مرکزی تعویض و تجهیزات مورد نیاز هیستروسکوپی تکمیل گردید.
رئیس بیمارستان معتضدی ادامه داد: تعمیر و سرویس کامل دستگاه اتوکلاو ۱۵۰ لیتری، تعویض تختهای جراحی پوزیشندار، خرید دستگاههای جدید شامل مانیتورینگ علائم حیاتی، ساکشن پرتابل و برانکارد نیز از جمله اقدامات اخیر در این مرکز درمانی است. همچنین تمامی کنسولهای اکسیژن نوزادان و بخش NICU تعویض و تعدادی دستگاه مانومتر دیواری و ساکشن دیواری نیز خریداری شد.
به گفته منصوری، در سال ۱۴۰۳ تعداد کل مراجعین به بیمارستان معتضدی ۷۱ هزار و ۱۴۳ نفر بوده که از این تعداد ۶ هزار و ۵۹۵ نفر بستری و ۶۴ هزار و ۵۴۸ نفر به صورت سرپایی پذیرش شدهاند. همچنین ۳ هزار و ۶۳۸ عمل جراحی و ۴ هزار و ۲۸۶ زایمان در این مرکز انجام شده و بخش ناباروری بیمارستان نیز ۹ هزار و ۴۲۳ مراجعهکننده داشته است.
