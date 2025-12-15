هدیه ۳.۵ میلیاردی خیر هرمزگانی به بیمارستان کودکان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، یک دستگاه پیشرفته و پرتابل اکوکاردیوگرافی سونوگرافی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان از سوی یکی از خیرین نیک‌اندیش به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس اهدا شد.

امیر حسابی، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس، با اشاره به ویژگی‌های این دستگاه اظهار کرد: این دستگاه مدرن ساخت شرکت سامسونگ بوده و به سه پروب تخصصی نوزادان شامل دو پروب سونوگرافی و یک پروب اکوی قلبی مجهز است. به گفته وی، پزشکان متخصص رادیولوژی و فوق‌تخصص قلب و عروق کودکان با استفاده از این دستگاه، تصویربرداری‌های لازم از قلب و اندام‌های مختلف نوزادان را انجام داده و نتایج را در اختیار تیم فوق‌تخصصی نوزادان قرار می‌دهند تا بر اساس یافته‌های پاراکلینیکی، تشخیص دقیق و برنامه درمانی مناسب برای هر نوزاد تدوین و اجرا شود.

وی با تأکید بر اهمیت تجهیزات پرتابل در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان افزود: با توجه به شرایط حساس و آسیب‌پذیر نوزادان بستری در NICU و ضرورت پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، جابه‌جایی آنان به خارج از بخش باید به حداقل برسد. وجود دستگاه‌های پرتابل در داخل بخش، نیاز به انتقال نوزادان به واحدهای پاراکلینیک را برطرف کرده و امکان انجام بررسی‌های فوری و دقیق را در کنار تخت بیمار فراهم می‌کند.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان بندرعباس در پایان ضمن قدردانی از اقدام خداپسندانه این خیر نیک‌اندیش، خاطرنشان کرد: این اهدای ارزشمند گامی مؤثر در جهت افزایش دقت تشخیص، کاهش عوارض درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت نوزادان نیازمند مراقبت‌های ویژه در استان هرمزگان به شمار می‌رود.