لزوم ورود وزارت نیرو به بازچرخانی آب در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی اعلام کرد: در راستای تأکید رئیسجمهور بر مدیریت مصرف منابع آبی، امکان انتقال پساب تصفیهخانه فاضلاب ایوان به شهرک صنعتی این شهرستان از طریق احداث یک خط انتقال توسط شرکت آب و فاضلاب استان وجود دارد.
وی با اشاره به کیفیت بالای آب خروجی از تصفیهخانه ایوان گفت: این آب از نظر سختی، شاخصهای بهداشتی و سایر معیارها در حد استاندارد و حتی قابل شرب است، اما متأسفانه بدون استفاده وارد رودخانه مرزی شده و از کشور خارج میشود، در حالی که میتوان آن را به سفرههای زیرزمینی تزریق کرد یا در صنعت بهرهبرداری نمود.
دارابی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در زمینه بازچرخانی آب افزود: وزارت نیرو تاکنون اراده و قاطعیت لازم برای ایجاد چرخه بازگشت آب و استفاده مجدد از منابع آبی را نداشته است.
وی تأکید کرد: با انتقال پساب تصفیهخانه ایوان به شهرک صنعتی، حجم قابل توجهی از آب شرب آزاد خواهد شد که میتواند مشکل تنش آبی شش روستای شهرستان ایوان را بهطور کامل برطرف کند.
معاون عمرانی استانداری ایلام، استفاده از منابع آبی رودخانههای مرزی و تقویت سفرههای زیرزمینی را اقدامی راهبردی برای آینده استان و نسلهای آینده دانست و از شرکت آب و فاضلاب استان خواست تا مطالعات و برآوردهای لازم برای اجرای خط انتقال پساب از تصفیهخانه فاضلاب ایوان به شهرک صنعتی، و همچنین از تصفیهخانه فاضلاب سرابله به شهرک صنعتی شباب را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.
