انشعابات آب غیرمجاز نفس شهرک شهید کشوری ایلام را برید

خبرگزاری مهر -گروه استانها: آب، حیاتیترین نیاز روزمره مردم، این روزها در شهرک شهید کشوری ایلام به یک دغدغه همیشگی بدل شده است. قطعیهای مکرر و افت شدید فشار، زندگی ساکنان را مختل کرده و آنها را ناچار به ذخیره آب در مخازن خانگی کرده است؛ مشکلی که به گفته مسئولان، ریشه در ساختوسازهای بیضابطه و انشعابات غیرمجاز دارد.
ساکنان شهرک شهید کشوری ایلام روزهاست با قطع مکرر و افت فشار آب آشامیدنی روبهرو هستند؛ مشکلی که به گفته مردم، در ساعات اوج مصرف به اوج میرسد و آنها را مجبور به ذخیره آب در مخازن خانگی کرده است.
گلایههای مردم شهرک شهید کشوری
برخی ساکنان میگویند ساعتها منتظر آمدن آب میمانند تا بتوانند چند ظرف یا لباس بشویند. خانوادهها ناچارند کولرهای خود را در گرمترین ساعات روز خاموش کنند، چون روشن کردن پمپ آب، بدون رسیدن آب به مخزن، بیفایده است.
یکی از اهالی این محله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از کوچهها و خیابانها با مشکل قطع یا افت فشار آب مواجهاند. حتی یک ساعت شستن ظروف و کارهای خانه برای مردم سخت شده است.
اصغر ساعی اضافه کرد: قطعیها اغلب در ساعات اوج مصرف رخ میدهد و برخی خانوارها مجبورند از آب ذخیرهای استفاده کنند.
انشعابات غیرمجاز عاملی اصلی مشکل تأمین آب در شهرک شهید کشوری ایلام
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انشعابات غیرمجاز باعث بروز این مشکل در شهرک شهید کشوری شده است، گفت: استفاده غیر مجاز از آب به لحاظ قانونی جرم و از منظر شرعی گناه محسوب میشود.
محمد محمدی بیان کرد: موقتاً تانکر آبرسانی برای این منطقه در نظر گرفتهایم و با قطع انشعابات غیرمجاز طی چند روز آینده، مشکل برطرف میشود.
وی با اشاره به اینکه آب شهرک از دو حلقه چاه تأمین میشود، اضافه کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ اشتراک قانونی در این منطقه داریم که در شرایط عادی، حتی با مصرف دوبرابری میتوانند آب ۲۴ ساعته داشته باشند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی، ساخت و سازهای غیرمجاز و انشعابات غیر قانونی است که بهویژه در بافتهای جدید و پاییندست شهرک انجام شده است، از فردا تیمهای اجرایی ما با حمایت دستگاه قضائی وارد عمل شده و برخورد قاطع خواهند داشت.
محمدی عنوان کرد: در راستای تأمین آب پایدار مشترکان، رصد، پایش، شناسایی، قطع و برخورد با انشعابات غیرمجاز در دستور کار شرکت آبفا استان قرار دارد و تحقق این هدف نیازمند همکاری مردم است.
مدیرعامل آبفای استان ایلام افزود: امیدواریم با همکاری و حمایت دستگاه قضا و نیروی انتظامی استان شاهد برخورد قاطع با متخلفین بوده تا ارائه خدمات مطلوب به مردم با مشکل مواجه نشود.
ورود دادستان ایلام برای حل مشکل
دادستان مرکز استان ایلام نیز اعلام کرد: وجود ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز در این منطقه پذیرفتنی نیست و این ترک فعل آشکار از سوی مسئولان مربوطه است.
عبدالوهاب بخشنده بیان کرد: به دستگاه آبفای استان فرصت دادهایم تا پایان این هفته انشعابات غیرمجاز را قطع کنند، در غیر این صورت، پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
وی گفت: همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز، بهویژه در ویلا باغها که از آب شرب مردم استفاده میکنند، باید با همکاری دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و امور اراضی متوقف شود.
حجم انشعابات در شهرک شهید کشوری بالاست
کارشناس منابع آب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایلام به طور ذاتی اقلیم خشکی دارد و منابع آب زیرزمینی ما محدود است. وقتی در شبکهای مثل شهرک شهید کشوری، حدود ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز وجود دارد، این حجم حتی در شهرهای بزرگ هم شبکه را دچار مشکل میکند، چه برسد به جایی که از دو حلقه چاه آبش تأمین میشود.
سلیم قاسمی بیان کرد: هر انشعاب غیرمجاز، بهخصوص اگر برای ساختوساز یا آبیاری باغ باشد، مصرفی چند برابر یک خانوار دارد. در ساعات اوج مصرف، همینها فشار را پایین میآورند و باعث میشوند حتی پمپهای خانگی هم نتوانند آب را بالا بکشند.
وی اضافه کرد:. شناسایی دقیق و قطع فوری انشعابات غیرمجاز با حمایت دادگستری استان، آموزش و اطلاعرسانی به مردم محلات برای گزارش تخلفات و طرحهای بلندمدت مثل کنتورهای هوشمند و پایش فشار تا قبل از تابستان آینده باید در این منطقه اجرایی شود.
با وعده برخورد فوری با انشعابات غیرمجاز، ساکنان شهرک شهید کشوری امیدوارند هفته آینده جریان پایدار آب به خانههای آنان بازگردد. اما تجربههای گذشته نشان میدهد، موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق و هماهنگ میان همه دستگاههای مرتبط خواهد بود.
