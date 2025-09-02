برداشت بیش از ۲۰ هزار تن پسته از باغات مه ولات

حسن باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهرهگیری از تجهیزات نوین فرآوری، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصول، تسهیل فرآیند بستهبندی و افزایش بهرهوری اقتصادی منطقه ایفا میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی مه ولات بیان کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت پسته، فعالیت واحدهای پستهپاککنی آماده نیز بهصورت رسمی آغاز شده است. این واحدها با بهرهگیری از تجهیزات نوین فرآوری، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصول، تسهیل فرآیند بستهبندی و افزایش بهرهوری اقتصادی منطقه ایفا میکنند.
وی گفت: با توجه به سطح زیرکشت بیش از ۲۱ هزار هکتار پسته در شهرستان مهولات، راهاندازی و بهرهبرداری از واحدهای پستهپاککنی آماده، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش این محصول و ارتقای جایگاه شهرستان در حوزه فرآوری و صادرات پسته بهشمار میرود.
باشی بیان کرد: در حال حاضر، ۱۰۰ واحد فعال در سطح شهرستان مشغول به فعالیت هستند که برخی از آنها با بهرهگیری از دستگاههای تماماتوماتیک، عملیات سورتینگ، شورکردن، برشتهسازی و بستهبندی را با دقت و سرعت بالا انجام میدهند. این واحدها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تعداد قابلتوجهی از نیروهای بومی را فراهم کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه ولات تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای فرآوری و بستهبندی، بستر لازم برای برندسازی پسته مهولات و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده است. این اداره آمادگی دارد با همکاری بخش خصوصی، گامهای مؤثری در راستای ارتقای جایگاه شهرستان در صنعت پسته کشور بردارد.
وی افزود: با آغاز عملیات برداشت پسته از سطح باغات پسته در شهرستان مهولات، شاهد ورود نخستین نوبرانههای پسته استان خراسان رضوی به بازار هستیم. پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۰ هزار تُن پسته خشک از باغات منطقه برداشت شود که بخش قابل توجهی از آن پس از فرآوری در ترمینالهای ضبط پسته، آماده صادرات خواهد شد.
باشی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص منطقه عنوان کرد: متأسفانه نوسانات شدید دمایی در ابتدای فصل رشد، بهویژه در ماههای فروردین و اردیبهشت، موجب خسارت حدود ۳۰ درصدی به گلدهی و تشکیل میوه در برخی باغات شد. با این حال، کیفیت محصول باقیمانده مطلوب ارزیابی شده و امید است با مدیریت صحیح برداشت و فرآوری، بخشی از کاهش عملکرد جبران شود.
مدیر جهاد کشاورزی مهولات همچنین خاطرنشان کرد: مهولات با دارا بودن بیش از ۲۱ هزار هکتار اراضی زیر کشت پسته، یکی از قطبهای اصلی تولید این محصول در کشور به شمار میرود. رقم بادامی سفید با سهم حدود ۸۵ درصدی، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و هر ساله این شهرستان پیشتاز در تولید زودرس پسته در سطح استان است.
وی ضمن آرزوی فصل برداشت پربار و ایمن برای کشاورزان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختهای فرآوری، بیمه محصولات کشاورزی و تسهیل صادرات تأکید کرد.
نظر شما