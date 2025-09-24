به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان مقدم، مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت هفته گردشگری و با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری بخش رادکان و سیدآباد، جشنواره برداشت محصولات باغی در دهم مهرماه سال جاری در روستای آبگاهی برگزار میشود.
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران بیان کرد: این جشنواره با همکاری اقامتگاه بومگردی منیژگان و مشارکت اهالی منطقه، فرصتی برای معرفی جاذبههای طبیعی، محصولات کشاورزی و صنایعدستی روستای آبگاهی به شمار میرود.
وی افزود: روستای آبگاهی، در دامنه کوههای هزارمسجد و در مجاورت رودخانهای دائمی قرار دارد و به بهشت گمشده خراسان رضوی شهرت یافته که این روستا با محصولات گردو، سیب، گلابی، گیلاس، آلبالو و انواع گیاهان دارویی، یکی از مهمترین قطبهای تولید محصولات سردرختی در منطقه محسوب میشود همچنین پرورش ماهی و تولید محصولات دامی نیز در این روستا رواج دارد.
طاهریانمقدم با اشاره به برنامههای جشنواره گفت: در این نمایشگاه فروش مستقیم محصولات باغی و دامی، عرضه صنایعدستی مانند جاجیم و گلیم، اجرای موسیقی سنتی و پخت غذاهای بومی از جمله آش و فطیر مسکه برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران اظهار کرد: برگزاری این جشنواره برای دومین سال، گامی مؤثر در توسعه گردشگری روستایی، معرفی ظرفیتهای کشاورزی و احیا صنایع دستی و در آینده زمینهساز برگزاری جشنوارههای متنوع خواهد شد.
وی تأکید کرد: موقعیت ویژه جغرافیایی و آبوهوایی روستای آبگاهی، آن را به مکانی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدل خواهد کرد.
