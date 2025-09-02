به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نشست «پیام همدلی و همبستگی انسانی برای جهان: خوانش سینمایی مجیدی از محمد (ص)، پیامبر خدا» به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، روز پنجشنبه ۲۱ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴) در وین برگزار میشود.
فیلم «محمد رسولالله» به کارگردانی مجید مجیدی، با نگاهی ویژه به دوران کودکی پیامبر اسلام (ص) ساخته شده و میکوشد تصویری الهامبخش و انسانی از نخستین سالهای زندگی ایشان ارائه کند.
در این نشست ابعاد هنری و محتوایی این اثر سینمایی و جایگاه آن در معرفی شخصیت پیامبر (ص) مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین مجید مجیدی نویسنده و کارگردان این اثر، در این نشست پیام اختصاصی برای مخاطبان دارد.
همچنین محمدرضا ورزی کارگردان و نویسنده ایرانی، رضا غلامی استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی و ملیحه نوروزی پژوهشگر هنر نظری در اتریش به عنوان سخنرانان حضوری و برخط در این نشست به ارائه دیدگاههای خود میپردازند.
این رویداد با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در اتریش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود و هدف آن بازتاب پیام هممدلی و همبستگی انسانی از خلال بازنمایی کودکی پیامبر اسلام (ص) در سینمای ایران است.
