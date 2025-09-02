  1. استانها
آغاز بارگیری بیش از ۸۳ هزارتُن گندله آهن در بندر شهید رجایی

بندرعباس- معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی یک فروند شناور مواد معدنی و آغاز بارگیری بیش از ۸۳ هزارتُن گندله آهن در بندر شهید رجایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا با اشاره به آغاز عملیات بارگیری ۸۳ هزار و ۸۰۰ تن گندله آهن در بندر شهید رجایی اظهار کرد: این محموله گندله آهن توسط یک شناور ۲۲۹ متری برای نخستین بار در اسکله ۳۲ درحال بارگیری است.

وی ادامه داد: میانگین نرم بارگیری این شناور روزانه ۱۳ هزار تن را ثبت شده که نویدبخش جهشی جدید در فعالیت‌های تجاری منطقه است.

مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس با بیش از چهار هزارو ۸۰۰ هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پس‌کرانه) و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا، تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

در حال حاضر ۱۸ باب انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تن در بندر شهید رجایی فعال است.
همچنین تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور نیز در این مجتمع بندری انجام می‌شود.

بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آب‌های بین‌المللی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.

