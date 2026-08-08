به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید اس اس راجامولی با عنوان «واراناسی» که با بازی ماهش بابو، پریانکا چوپرا جوناس و پریتویراج سوکوماران ساخته می‌شود، فیلمی عظیم است که قرار است عظیم‌تر هم بشود.

فیلمبرداری «واراناسی» قرار است به تمامی با آی‌مکس انجام ‌شود و دومین فیلمی شود که پس از «اودیسه» کریستوفر نولان، از فرمت پریمیوم استفاده می‌کند. این فیلم به این ترتیب اولین فیلم غیرانگلیسی زبان خواهد بود که تمامی آن با آی‌مکس فیلمبرداری می‌شود.

راجامولی گفته به عمد تیزر عنوان‌بندی را مبهم نگه داشته تا داستان و تجربه فیلم حفظ شود و در عین حال فاش ‌کرده که تولید فیلم به سرعت در حال انجام است و سکانس‌های تکمیل‌شده بلافاصله برای تیم جلوه‌های ویژه ارسال می‌شوند تا بخش‌های مختلف بتوانند به صورت موازی کار کنند. این فیلمساز همچنین تأیید کرد که حدود ۸۰ درصد از فیلم، از جمله بزرگترین سکانس‌های اکشن آن، فیلمبرداری شده است.

این فیلمساز هندی که فیلم «RRR» او در سال ۲۰۲۲ در سطح بین‌المللی درخشید، از فیلم جدید به عنوان یک پروژه رویایی یاد کرد و گفت این فیلم بزرگترین و پرهزینه‌ترین فیلم هندی خواهد بود.

گفته شده برای «واراناسی» بودجه‌ای بالای ۱۵۰ میلیون دلار اختصاص یافته که با توجه به فروش ۱۶۶ میلیون دلاری «RRR» در سراسر جهان که ۱۳۰ میلیون دلار آن از هند بود، بسیار زیاد است.

این فیلم که از آن به عنوان یک «ماجراجویی جهانی» یاد شده، در هند و جنگل‌های کنیا فیلمبرداری شده و یکی از معدود فیلم‌هایی است که واقعاً بخشی از فیلمبرداری آن در قطب جنوب انجام شده است.

راجامولی که با «RRR» هم تحسین منتقدان را برانگیخت و هم با اقبال مخاطبان روبه‌رو شد، حتی توانست کارگردان‌های درجه یکی مانند استیون اسپیلبرگ، جیمز کامرون، جیمز گان و جی. جی. آبرامز را نیز به تحسین وادارد و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ یکی از ستاره‌های هالیوود باشد؛ آن قدر که «RRR» همه جا بود، حتی در مراسم اسکار.

راجامولی آن زمان در بین مخاطبان هندی محبوب بود اما فیلم«RRR» در سال ۲۰۲۲ برای جهان یک شگفتی بود و خیلی‌ها انتظار نداشتند چنان با اقبال مخاطبان غربی مواجه شود که به یک موفقیت بزرگ در نتفلیکس بدل شود.

در فهرست ۱۰ فیلم برتر منتقدان، که از میان تمام فهرست‌های ۱۰ فیلم برتر سال بیرون می‌آید، «RRR» نهمین فیلم پربازدید سال شد و در فهرست ۲۶۹ منتقد جای گرفت. این فیلم تا جایی پیش رفت که حلقه منتقدان فیلم نیویورک جایزه بهترین کارگردانی سال را به راجامولی اهدا کرد.

«واراناسی» شهری قدیمی که در سواحل شمالی گنگ واقع شده و توسط ۲ رود وارونا و آسی محدود شده، با توجه به ریشه لغوی سانسکریت به عنوان «شهر نور» معنی می‌شود.

«واراناسی» قرار است ۷ آوریل ۲۰۲۷ (۱۸ فرورین ۱۴۰۶) اکران شود.