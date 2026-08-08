  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

پیام وزیر ورزش به مناسبت روز خبرنگار

پیام وزیر ورزش به مناسبت روز خبرنگار

احمد دنیامالی ضمن تبریک روز خبرنگار، بر نقش اصحاب رسانه به‌ویژه خبرنگاران حوزه ورزش در روایت دقیق رویدادها، تبیین دستاوردها، انعکاس مطالبات جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی ورزش کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:

هفدهم مردادماه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش خبرنگارانی است که با مسئولیت‌پذیری، دقت و تعهد، روایتگر رویدادها، دغدغه‌ها و دستاوردهای جامعه هستند؛ به‌ویژه خبرنگاران حوزه ورزش و جوانان که در کنار میدان‌های رقابت، همواره نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها، انعکاس مطالبات جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی ورزش کشور ایفا کرده‌اند.

ورزش بدون حضور رسانه آگاه و حرفه‌ای، مسیر توسعه را با دشواری بیشتری طی خواهد کرد. خبرنگاران ورزشی با نگاه تخصصی، نقدهای کارشناسی و تحلیل‌های منصفانه، نه‌تنها ناظر عملکردها، بلکه همراه و یاور پیشرفت ورزش کشور هستند. نقد مسئولانه رسانه‌ها می‌تواند چراغ راه تصمیم‌گیری‌ها باشد و به اصلاح مسیرها، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت مدیریت ورزش و امور جوانان کمک کند.

جامعه ورزش و جوانان در ماه‌های اخیر، شرایطی متفاوت و دشوار را تجربه کرد. در پی تحولات و حوادث ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، کشور و مردم ایران روزهای خاصی را پشت سر گذاشتند؛ اما در همین شرایط، خانواده بزرگ ورزش و جوانان با حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و امیدآفرینی، جلوه‌هایی ارزشمند از ایستادگی و افتخارآفرینی را به نمایش گذاشت و نشان داد ورزش همچنان یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی و ملی ایران است.

در این مسیر، یاد و خاطره رهبر شهید امت، شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، شهدای ورزشکار همچنین شهدای مظلوم ‌و معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردند، گرامی می‌داریم. فرهنگ ایثار، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و خدمت خالصانه شهیدان، الگویی ماندگار برای همه خدمتگزاران کشور و الهام‌بخش جامعه ورزش و جوانان در مسیر تلاش، امیدآفرینی و افتخارآفرینی است.

امروز که ورزش ایران در مسیر حضور در رویدادهای مهمی همچون بازی‌های آسیایی ناگویا، المپیک جوانان، بازی‌های داخل سالن و ده‌ها رقابت آسیایی و جهانی قرار دارد، نقش رسانه‌ها در ایجاد امید، معرفی ظرفیت‌های قهرمانان، حمایت از نسل جوان و بازتاب تلاش‌های جامعه ورزش، اهمیتی دوچندان یافته است.

در حوزه جوانان نیز خبرنگاران با پرداختن دقیق به مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های نسل آینده، می‌توانند زمینه‌ساز گفت‌وگویی مؤثر میان جامعه و مسئولان باشند و در مسیر توانمندسازی، مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی جوانان، سهمی ارزشمند ایفا کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه و تمامی خبرنگاران فقیدی که در مسیر آگاهی‌بخشی و خدمت به جامعه گام برداشتند، روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، به‌ویژه خبرنگاران پرتلاش حوزه ورزش و جوانان تبریک عرض می‌کنم و از تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری حرفه‌ای و اعتلای ورزش ایران قدردانی می‌نمایم.

امید است با تداوم تعامل سازنده میان رسانه و خانواده بزرگ ورزش و جوانان، مسیر حرکت به سوی «ایران فردا؛ با جوانان و ورزش تا اقتدار و افتخار» با همدلی، دانش، نقد سازنده و همراهی بیشتر ادامه یابد.

کد مطلب 6910874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه