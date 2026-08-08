پیام وزیر ورزش به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:
هفدهم مردادماه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش خبرنگارانی است که با مسئولیتپذیری، دقت و تعهد، روایتگر رویدادها، دغدغهها و دستاوردهای جامعه هستند؛ بهویژه خبرنگاران حوزه ورزش و جوانان که در کنار میدانهای رقابت، همواره نقش مهمی در تبیین واقعیتها، انعکاس مطالبات جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی ورزش کشور ایفا کردهاند.
ورزش بدون حضور رسانه آگاه و حرفهای، مسیر توسعه را با دشواری بیشتری طی خواهد کرد. خبرنگاران ورزشی با نگاه تخصصی، نقدهای کارشناسی و تحلیلهای منصفانه، نهتنها ناظر عملکردها، بلکه همراه و یاور پیشرفت ورزش کشور هستند. نقد مسئولانه رسانهها میتواند چراغ راه تصمیمگیریها باشد و به اصلاح مسیرها، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت مدیریت ورزش و امور جوانان کمک کند.
جامعه ورزش و جوانان در ماههای اخیر، شرایطی متفاوت و دشوار را تجربه کرد. در پی تحولات و حوادث ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، کشور و مردم ایران روزهای خاصی را پشت سر گذاشتند؛ اما در همین شرایط، خانواده بزرگ ورزش و جوانان با حفظ روحیه مسئولیتپذیری، همدلی و امیدآفرینی، جلوههایی ارزشمند از ایستادگی و افتخارآفرینی را به نمایش گذاشت و نشان داد ورزش همچنان یکی از سرمایههای مهم اجتماعی و ملی ایران است.
در این مسیر، یاد و خاطره رهبر شهید امت، شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، شهدای ورزشکار همچنین شهدای مظلوم و معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه عزت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کردند، گرامی میداریم. فرهنگ ایثار، اخلاص، مسئولیتپذیری و خدمت خالصانه شهیدان، الگویی ماندگار برای همه خدمتگزاران کشور و الهامبخش جامعه ورزش و جوانان در مسیر تلاش، امیدآفرینی و افتخارآفرینی است.
امروز که ورزش ایران در مسیر حضور در رویدادهای مهمی همچون بازیهای آسیایی ناگویا، المپیک جوانان، بازیهای داخل سالن و دهها رقابت آسیایی و جهانی قرار دارد، نقش رسانهها در ایجاد امید، معرفی ظرفیتهای قهرمانان، حمایت از نسل جوان و بازتاب تلاشهای جامعه ورزش، اهمیتی دوچندان یافته است.
در حوزه جوانان نیز خبرنگاران با پرداختن دقیق به مسائل، مطالبات و ظرفیتهای نسل آینده، میتوانند زمینهساز گفتوگویی مؤثر میان جامعه و مسئولان باشند و در مسیر توانمندسازی، مشارکت اجتماعی و نقشآفرینی جوانان، سهمی ارزشمند ایفا کنند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه و تمامی خبرنگاران فقیدی که در مسیر آگاهیبخشی و خدمت به جامعه گام برداشتند، روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، بهویژه خبرنگاران پرتلاش حوزه ورزش و جوانان تبریک عرض میکنم و از تلاشهای صادقانه آنان در مسیر آگاهیبخشی، مطالبهگری حرفهای و اعتلای ورزش ایران قدردانی مینمایم.
امید است با تداوم تعامل سازنده میان رسانه و خانواده بزرگ ورزش و جوانان، مسیر حرکت به سوی «ایران فردا؛ با جوانان و ورزش تا اقتدار و افتخار» با همدلی، دانش، نقد سازنده و همراهی بیشتر ادامه یابد.
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