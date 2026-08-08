کولیوند: خبرنگاران، همراهان صادق امدادگران در مسیر خدمت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی ضمن تبریک ۱۷ مرداد، «روز خبرنگار»، از مجاهدت و تلاشهای بیدریغ روایتگران حقیقت در ثبت لحظههای ایثار و فداکاری امدادگران قدردانی کرد و رسانهها را بازوی توانمند هلالاحمر در ترویج فرهنگ صلح، همدلی و بشردوستی دانست.
متن کامل پیام تبریک کولیوند بدین شرح است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
روز خبرنگار، روز پاسداشت حقیقت، آگاهی و مسئولیتپذیری است؛ روز بزرگداشت زنان و مردانی که با تعهد، شجاعت و صداقت، چراغ اطلاعرسانی را در دشوارترین میدانها روشن نگاه میدارند و صدای مردم، روایتگر ایثار و حافظ اعتماد عمومیاند.
اصحاب رسانه و خبرنگاران شریف، همواره در کنار امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران حضور داشتهاند؛ حضوری مؤثر، مسئولانه و امیدآفرین که به پوشش رویدادها محدود نمیشود، بلکه بخشی جداییناپذیر از فرایند امدادرسانی و آرامشبخشی به جامعه است. شما با روایت دقیق و صادقانه تلاشهای نیروهای امدادی، ضمن آگاهسازی افکار عمومی، پیام همدلی، ایثار و نوعدوستی را به گوش مردم رساندهاید.
در روزهای دشوار جنگ رمضان و در بحبوحه بحرانهای گوناگون، خبرنگاران متعهد کشور، شانهبهشانه امدادگران و نجاتگران در میدان حاضر شدند؛ خطر را به جان خریدند، سختیها را تحمل کردند و با دوربین، قلم و صدای خود، حماسه خدمت بیمنت را ثبت و ماندگار ساختند. حضور شما در صحنههای پرخطر، فقط ثبت یک حادثه نبود؛ بلکه روایت اقتدار ملتی بود که در سختترین شرایط، امید، همبستگی و انسانیت را زنده نگه میدارد.
خبرنگاران، همراهان صادق امدادگران در مسیر خدمتاند. اگر دستان نجاتگران، جان انسانها را از میان حادثه بیرون میکشد، قلم و تصویر خبرنگاران نیز حقیقت را از غبار ابهام، تحریف و فراموشی نجات میدهد. این همراهی ارزشمند، نقش تعیینکنندهای در تقویت اعتماد عمومی، ترویج فرهنگ ایمنی، گسترش مسئولیت اجتماعی و بازتاب مجاهدتهای خاموش نیروهای امدادی دارد.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه خبر و رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، تصویربرداران، سردبیران، دبیران و فعالان پرتلاش رسانهای کشور تبریک میگویم و از همراهی صمیمانه و مسئولانه آنان با جمعیت هلالاحمر، بهویژه در جنگ، حوادث و بحرانهای سخت، صمیمانه قدردانی میکنم.امیدوارم اصحاب رسانه، همچنان استوار، آگاه و شجاع، پرچم حقیقت را برافراشته نگاه دارند و با روایت درست واقعیتها، در مسیر امیدآفرینی، همبستگی ملی و اعتلای ایران عزیز گام بردارند.»
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