تجارت غیرنفتی کشور در ۵ ماهه امسال به ۴۴ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر که تجارت غیر نفتی کشور در ۵ ماهه امسال به میزان ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن و به ارزش ۴۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار بوده است، افزود: از مجموع تجارت غیر نفتی کشور در این مدت ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.

رئیس کل گمرک گفت: صادرات غیر نفتی در ۵ ماهه امسال به لحاظ وزن ۷ صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۶ کاهش داشته و واردات نیز در همین مدت به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵.۴ درصد و ۱۶.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۸۴ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۸ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزنی ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۳ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیر نفت، بوتان مایع شده و متانول بوده است و عمده کالای وارداتی به طلا به اشکال خام، ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان، برنج و دانه سویا اختصاص داشت.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در این مدت بیشترین میزان صادرات غیر نفتی کشور به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان انجام گرفته است.

به گفته وی در ۵ ماهه سال جاری امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند ۷ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بوده‌اند.