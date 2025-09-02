ارتقای علمی مدارس نیازمند مشارکت اولیا، معلمان و مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی، پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از چهار رتبه برتر کنکور ۱۴۰۴ و دو دانش‌آموز نخبه کرمانشاهی با حضور منوچهر ححبیبی استاندار کرمانشاه، با اشاره به محدودیت زمان باقی‌مانده برای آمادگی کنکور امسال اظهار داشت: تلاش شد در این مدت کوتاه برنامه‌های علمی و آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان اجرا شود، هرچند هنوز ارزیابی نهایی نتایج مشخص نشده است.

وی افزود: در سال گذشته میانگین معدل امتحانات نهایی استان ۹.۸ بود و امسال نیز احتمال کاهش یا افزایش اندکی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی برای سال آینده به ویژه در سه ناحیه اصلی شهر کرمانشاه که ۵۱ درصد دانش‌آموزان استان را شامل می‌شود، اقدامات مؤثری در حال انجام است.

محبی نقش اولیا، دبیران و مدیران مدارس را در ارتقای کیفیت آموزشی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: اگر مدیران دلسوز، اهل برنامه و پیگیری باشند، می‌توانند نقش کلیدی در ارتقای علمی مدارس و موفقیت دانش‌آموزان در کنکور ایفا کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان گفت: این موضوع از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری است و برای کاهش آن طرح «نماد» یا نظام مراقبت از دانش‌آموزان اجرا می‌شود که به صورت منظم جلساتی در این خصوص برگزار و دانش‌آموزان در معرض آسیب شناسایی و به مشاوران معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل کامل مشکلات اجتماعی نیست و این امر نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌هاست.

محبی با مقایسه وضعیت استان‌های برخوردار همچون تهران و خراسان رضوی با کرمانشاه در نتایج کنکور، گفت: سهم بالای رتبه‌های برتر در این استان‌ها نشان‌دهنده نقش مستقیم اقتصاد در موفقیت دانش‌آموزان است. در استان کرمانشاه بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و همین مسئله بر کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی اثرگذار است.

وی با تأکید بر سیاست‌های دولت در گسترش عدالت آموزشی افزود: برنامه‌ریزی شده تا کیفیت و فضای آموزشی به دورترین مناطق استان نیز گسترش یابد، هرچند تحقق این هدف نیازمند زمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در ادامه از رتبه‌های برتر کنکور استان تجلیل کرد و گفت: غزل بهرامی از پاوه رتبه ۱۲ علوم انسانی کشور را کسب کرده است، غزل آرمان از کرمانشاه به رتبه ۵ رشته هنر دست یافته، زهرا دیناروند رتبه ۱۲ منطقه ۲ و رتبه ۲۴ کشوری در رشته تجربی را به دست آورده و دریا مظهری نیز رتبه ۶ منطقه‌ای و ۱۴ کشوری رشته تجربی را از آن خود کرده است.

وی همچنین به معرفی دو دانش‌آموز نخبه دیگر پرداخت و بیان کرد: این دانش‌آموزان دارای خلاقیت‌های علمی و دستاوردهایی در سطح ملی و حتی جهانی هستند و برای حمایت بیشتر به دفتر ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.

محبی در پایان گفت: شناسایی و تشویق چنین دانش‌آموزانی می‌تواند مشوق سایر نخبگان استان باشد و باید تلاش کنیم تا ظرفیت‌های علمی و خلاقیت‌های نهفته دانش‌آموزان بیشتر دیده شود.