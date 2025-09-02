به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مراسم تجلیل از چهار رتبه برتر استان در کنکور ۱۴۰۴ و دو دانش‌آموز نخبه کرمانشاهی، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار داشت: امیدوارم همه ما در سایه توجهات آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی همواره سربلند باشیم.

وی با قدردانی از دانش‌آموزان برتر افزود: اما این گردهمایی فرصتی ارزشمند است تا از موفقیت جوانان نخبه این دیار تقدیر کنیم. دیدن اعتماد به نفس و صلابت این دانش‌آموزان هنگام سخن گفتن برای همه ما غرورآفرین است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به توانمندی‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی تصریح کرد: ضریب هوشی فرزندان این مرز و بوم تحسین جهانیان را برانگیخته و همه برتری آنان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان اذعان کرده‌اند، اما این ضریب هوشی به‌تنهایی کافی نیست. استعدادها باید شناسایی، پرورش، هدایت و حمایت شوند تا در مسیر درست به ثمر بنشینند.

وی تأکید کرد: اگر امروز ناسا به دستاوردهای بزرگ خود افتخار می‌کند، بخشی از آن به واسطه مغزهای ایرانی است. این واقعیت غیرقابل انکار نشان می‌دهد که ما باید به سرمایه‌های انسانی خود بیش از پیش توجه کنیم.

حبیبی با بیان اینکه استعدادها تنها محدود به حوزه‌های پزشکی و مهندسی نیستند، خاطرنشان کرد: در علوم انسانی، ادبیات، حوزه‌های فنی و حتی علوم حوزوی نیز نابغه‌های بسیاری داریم. همان‌طور که در گذشته بزرگان علم و ادب چون ابن‌سینا، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، حافظ و سعدی افتخارآفرین بودند، امروز نیز شاهد ظهور نسل جدیدی از نخبگان هستیم.

وی سپس با معرفی دانش آموزان مورد تقدیر در مراسم گفت: علی‌اصغر امیری، غزل آرمان، دریا مظاهری، زهرا دیناروند، غزل بهرامی و امیرحسین آهی، نمونه‌هایی از هوش و استعدادهای درخشانی هستند که می‌توانند آینده‌ای متفاوت برای استان، کشور و حتی جهان رقم بزنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: مسئولیت ما ایجاب می‌کند این استعدادها را معرفی کرده، حمایت کنیم و مسیر شکوفایی‌شان را هموار سازیم. شورای آموزش و پرورش باید ارتقای علمی مدارس را در اولویت قرار دهد و در کنار توسعه زیرساخت‌ها، توجه ویژه‌ای به کیفیت آموزشی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای تراز علمی استان در کنکور گفت: اگر تراز قبولی دانش‌آموزان استان در کنکور افزایش یابد، نشانگر موفقیت در سایر حوزه‌ها نیز خواهد بود. این مهم نیازمند همکاری آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و تمامی دستگاه‌های مسئول است.

حبیبی در پایان با تبریک دوباره به نخبگان استان اظهار امیدواری کرد و گفت: موفقیت‌های امروز آغازی برای دستاوردهای بزرگ‌تر در آینده باشد و شاهد درخشش بیشتر جوانان کرمانشاه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.