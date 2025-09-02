به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های جشن مهمانی امت احمد ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های فرهنگی، امنیتی، اجرایی و رسانه‌های استان، بر نقش مهم رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: همراهی مردم و تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی سبب برقراری آرامش و امنیت در استان شد.

وی با اشاره به ضرورت انسجام ملی در شرایط کنونی، افزود: ایام هفته وحدت فرصتی است برای تاکید بر وحدت و عشق مردم استان به ایران و تمامیت ارضی کشور و باید برنامه‌ها طوری برگزار شود که محور اصلی آن مردم باشند و کیفیت مراسم هر سال نسبت به سال گذشته ارتقا یابد.

استاندار کردستان همچنین بر بررسی نواقص برنامه‌های سال‌های گذشته و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای امسال تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با تمام ظرفیت پای کار باشند و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: پشتیبانی و همکاری کامل از برنامه‌های هفته وحدت، وظیفه همه دستگاه‌هاست و مراسم امسال باید با کیفیت بالا و نظم مناسب برگزار شود.