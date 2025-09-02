  1. استانها
وحدت و امنیت ملی اولویت اصلی در برنامه‌های هفته وحدت است

سنندج- استاندار کردستان بر اهمیت انسجام ملی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت برنامه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: وحدت و امنیت ملی اولویت اصلی در برنامه‌های هفته وحدت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های جشن مهمانی امت احمد ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های فرهنگی، امنیتی، اجرایی و رسانه‌های استان، بر نقش مهم رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: همراهی مردم و تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی سبب برقراری آرامش و امنیت در استان شد.

وی با اشاره به ضرورت انسجام ملی در شرایط کنونی، افزود: ایام هفته وحدت فرصتی است برای تاکید بر وحدت و عشق مردم استان به ایران و تمامیت ارضی کشور و باید برنامه‌ها طوری برگزار شود که محور اصلی آن مردم باشند و کیفیت مراسم هر سال نسبت به سال گذشته ارتقا یابد.

استاندار کردستان همچنین بر بررسی نواقص برنامه‌های سال‌های گذشته و برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای امسال تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با تمام ظرفیت پای کار باشند و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: پشتیبانی و همکاری کامل از برنامه‌های هفته وحدت، وظیفه همه دستگاه‌هاست و مراسم امسال باید با کیفیت بالا و نظم مناسب برگزار شود.

