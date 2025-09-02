به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مهمانی امت احمد که در سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه جهان اسلام به ویژه ایران اسلام بیش از گذشته به وحدت در جامعه نیاز دارند تا روحیه اخوت و برادری در جامعه شکل بگیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم همه اختلافات را کنار بگذاریم و حول محور پیامبر اکرم جمع شویم تا جامعه به سمت کمال پیش می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: هفته وحدت ظرفیت بی‌نظیر برای گسترش انسجام در جهان اسلام است و باید تلاش شود جشن‌های وحدت آفرین در استان برگزار شود.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: در کردستان برنامه‌های مختلفی شکل می‌گیرد و برنامه‌ها با همراهی مردم پیش می‌رود اما باید ادارات و دستگاه‌های نیز همکاری و نظارت داشته باشند.

عسکری با اشاره به سومین سال برگزاری جشن مهمانی امت احمد عنوان کرد: همه ما موظفیم که در کنار اقدامات مردمی پای کار باشیم شخصیت پیامبر اکرم بیش از پیش برجسته شود.

وی اضافه کرد: سپاه بیت المقدس در استان و شهرستان‌ها در راستای برگزاری جشن مهمانی امت احمد نهادهای مردمی را همراهی خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در این ایام بدنبال شیطنت است، افزود: باید مراقب بود که دشمن اقدامی در جهت خلاف وحدت اسلامی انجام ندهد و برنامه‌ریزی لازم برای برنامه‌های هفته وحدت شکل بگیرد تا همچنان دشمنان مأیوس بمانند.