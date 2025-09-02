  1. استانها
اجرای مطلوب برنامه‌های هفته وحدت در کردستان موجب یاس دشمنان می‌شود

سنندج- جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: اجرای مطلوب برنامه‌های هفته وحدت در کردستان موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مهمانی امت احمد که در سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: جامعه جهان اسلام به ویژه ایران اسلام بیش از گذشته به وحدت در جامعه نیاز دارند تا روحیه اخوت و برادری در جامعه شکل بگیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم همه اختلافات را کنار بگذاریم و حول محور پیامبر اکرم جمع شویم تا جامعه به سمت کمال پیش می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: هفته وحدت ظرفیت بی‌نظیر برای گسترش انسجام در جهان اسلام است و باید تلاش شود جشن‌های وحدت آفرین در استان برگزار شود.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: در کردستان برنامه‌های مختلفی شکل می‌گیرد و برنامه‌ها با همراهی مردم پیش می‌رود اما باید ادارات و دستگاه‌های نیز همکاری و نظارت داشته باشند.

عسکری با اشاره به سومین سال برگزاری جشن مهمانی امت احمد عنوان کرد: همه ما موظفیم که در کنار اقدامات مردمی پای کار باشیم شخصیت پیامبر اکرم بیش از پیش برجسته شود.

وی اضافه کرد: سپاه بیت المقدس در استان و شهرستان‌ها در راستای برگزاری جشن مهمانی امت احمد نهادهای مردمی را همراهی خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در این ایام بدنبال شیطنت است، افزود: باید مراقب بود که دشمن اقدامی در جهت خلاف وحدت اسلامی انجام ندهد و برنامه‌ریزی لازم برای برنامه‌های هفته وحدت شکل بگیرد تا همچنان دشمنان مأیوس بمانند.

