واگذاری سند مالکیت ۵ منطقه در خوزستان با حضور رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار مختلف مردم خوزستان که در سالن همایش‌های گیت بوستان برگزار شد، اظهار کرد: منطقه ملاشیه با ۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۵ هزار خانوار، با تلقی منطقه کم برخوردار و حاشیه نشین بیش از ۵۰ سال با وجود مالکیت عرفی و قانونی از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها، فاقد سند رسمی مالکیت بودند که با دستور رئیس قوه قضائیه به این ورود شد که امروز به ثمر نشسته و بیش از یک هزار سند امروز صادر و تحویل مردم می‌شود.

رئیس دادگستری خوزستان با بیان اینکه در منطقه گلستان اهواز پیش از قانون شهرداری‌ها اسنادی صادر شده بود، گفت: با اجرای مقررات شهری و شهرسازی تداخلی به وجود آمد و طرح شهرسازی موجب شد خیابان در املاک مردم ورود کند که در نتیجه آن بالغ بر چهار هزار پلاک تشکیل پرونده شد.

وی افزود: با توجه به اینکه باید خلع ید پرونده‌ها صادر می‌شد لذا با ورود دستگاه‌های ذیربط و مسیولین اجرای طرح، پرونده چهار هزار و ۵۰۰ پلاک که تداخل ایجاد شده بود، صادر شده بود که با این اقدام از تشکیل ۱۵ هزار پرونده ملکی جلوگیری شد.

رئیس دادگستری خوزستان ادامه داد: در رفیع شهری مرزی با جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفر و دو هزار و ۵۰۰ خانوار اسناد مالکیت به دلیل جنگ تحمیلی هشت ساله از بین رفته بود و در نوسازی دچار مشکل شدند که با پیگیری‌های به عمل آمده و دستور رئیس قوه قضائیه مشکل برطرف شد و سند مالکیت دریافت خواهند کرد.

دهقانی با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی واحدهای تولیدی متعددی وجود دارد که یا سند مالکیت نداشتند یا سرمایه گذاران درخواست خرید زمین داشتند، افزود: در این راستا ۵۰۰ هکتار سند مالکیت صادر شد.

به گفته وی، سند مالکیت ۵۳۸ هکتار معبد چغازنبیل به عنوان اثر تاریخی جهانی محقق و تحویل داده خواهد شد.

رئیس دادگستری خوزستان اظهار کرد: شهرستان لالی با ۲۰ هزار جمعیت شهری در سال ۱۳۱۲ به شرکت ملی نفت واگذار شد که با اجرای قانون مالکیت ارضی تداخلی ایجاد شد لذا به این مسأله ورود کرده و تلاش می‌کنیم مشکل مردم حل شود.

دهقانی ضمن قدردانی از اقشار مختلف مردم گفت: همه در استمرار امنیت و کمک به دادگستری در پرونده‌های تشکیل شده و یا تشکیل نشده اما وجود اختلاف ک

مک داشته‌اند.