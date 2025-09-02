۸۷ درصد اراضی کشاورزی خوزستان تثبیت مالکیت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز سه شنبه در دیدار رئیس قوه قضائیه با کارکنان دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون شاهد کاهش ۴۶ درصدی موجودی پروندههای محاکم استان خوزستان بودهایم، تصریح کرد: در زمینه پروندههای مسن بالاتر از یک سال استان نیز طی سه سال گذشته شاهد کاهش بیش از ۲۴ هزار فقره پرونده بودهایم.
به گفته رئیس دادگستری خوزستان، میزان ابلاغهای الکترونیک در سطح استان خوزستان به ۹۸ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: دادگستری خوزستان در مصلی نماز جمعه، دارای میز خدمت دائمی است و به مردم خدمات رایگان ارائه میدهد.
رئیس دادگستری خوزستان با بیان اینکه طی ۵ ماه نخست سال جاری بیش از ۸۰ هزار پرونده به دادگاههای صلح استان خوزستان وارد شده، ادامه داد: امروز میانگین وقت رسیدگی به این پروندهها به ۳۹ روز رسیده است.
دهقانی اظهار کرد: طی سه سال اخیر تصمیم نهایی برای ۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی استان خوزستان اتخاذ شده است که بیش از ۲۴۰ هزار شاکی داشتند.
به گفته وی، تثبیت مالکیت ۸۷ درصد از اراضی کشاورزی استان خوزستان صورت گرفته است.
رئیس دادگستری خوزستان گفت: طی سه سال اخیر دذ نتیجه پیگیریهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۷۸ واحد تولیدی خوزستان احیاء شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، نمایندگان قضات، کارکنان اداری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه استان خوزستان، به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
نظر شما