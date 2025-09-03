جبلی : سریال «سلمان فارسی» از تابستان ۱۴۰۵ پخش خواهد شد+ فیلم

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان آماده شدن سریال فاخر «سلمان فارسی» برای پخش در سیما، اظهار کرد: تمام تلاش تیم تولید، شامل آقای میرباقری، آقای طاهری کارگردان و تهیهکننده محترم، بر این است که سال آینده بر اساس همان وعدهای که داده شده است، یعنی در تابستان یا آخر تابستان ۱۴۰۵، این سریال انشاءالله به پخش برسد.
جبلی افزود: درباره تکمیل فصل «ایران»، که هماکنون آقای میرباقری در حال فیلمبرداری و تولید آن هستند، باید عرض کنم که کار بسیار پر حجم و پیچیدهای است، زیرا همچنان دکورها در حال تکمیل شدن است و نقل و انتقال تیم تولید و بازیگران به لوکیشنهای مختلف، یکی از سختیهای این فصل محسوب میشود.
تولید فصل «ایران» در بهار ۱۴۰۵
وی تصریح کرد: امیدواریم انشاءالله فصل «ایران» را در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به پایان برسانیم و آن فاصله سه تا چهار ماه نیز صرف انجام کارهای پستولید فصل «ایران» شود.
رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه توضیح ساخت مراحل ساخت و تولید سریال سلمان فارسی، بیان کرد: فصل «بیزانس» تقریباً آماده است و با تکمیل فصل «ایران»، فصلهای «ایران» و «بیزانس» شروع به پخش خواهد شد. همچنین در آن فاصله، تولید فصل «حجاز» نیز انشاءالله آغاز و به پایان خواهد رسید.
وی ادامه داد: سه فصل «ایران»، «بیزانس» و «حجاز» با فاصله زمانی متناسب، انشاءالله بخشی از سال ۱۴۰۵ شروع خواهند شد.
کلید سریال حضرت موسی (ع) بعد از ۳۰ سال روشن خواهد شد
جبلی در پاسخ به سوال دیگر مهر، درباره سریال «حضرت موسی» علیه السلام، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، بسیاری از پیگیریها و کارهای پیشتولید انجام شده است. پس از پخش نسخه سینمایی فصل اول «موسی»، بررسیهای دیگری توسط کارگردان و تهیهکننده محترم در خصوص انتخاب بازیگران و عوامل پشت و جلوی دوربین صورت گرفته است و به نظر میرسد که تقریباً به نقطه نهایی رسیدهاند.
رئیس سازمان صدا و سیما اظهار کرد: تیم تولید سریال «موسی» به ما اعلام کردهاند که انشاءالله ظرف یک ماه آینده، امیدواریم این بار تأخیر پیش نیاید و کلید سریال «موسی» که پس از حدود ۳۰ سال اتفاق خواهد افتاد، روشن شده و این سریال به صورت رسمی جلوی دوربین برود.
