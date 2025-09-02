بیش از ۹۸ درصد مراتع البرز ممیزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بیات روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت مراتع البرز اظهار کرد: مراتع استان با سطحی بالغ بر ۳۸۳ هزار هکتار ۷۴ درصد از سطح استان را در بر می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه هفتم متعهد به اتمام ممیزی سامانهای مرتعی فاقد ممیزی هستیم گفت: امسال طبق برنامه ریزی های به عمل آمده مقدار باقیمانده نیز ممیزی خواهد شد.

بیات افزود: در این راستا ابلاغ برای اعضای هیات ممیزی صادر شده تا ظرف یکماه پس از ابلاغ آگهی در مراتعی که ممیزی نشده‌اند حاضر شوند و نسبت به شناسایی حدود مراتع و بهره‌برداران ذیحق آن سامانهای عرفی اقدام نمایند.

وی همچنین از اتمام ممیزی برای یک هزار و۷۵۰ هکتار از مراتع طالقان خبر داد.

بیات اضافه کرد: طالقان دارای ۱۰۰ سامان عرفی می‌باشد که تا پیش از این ممیزی مراتع برای ۹۷ سامان عرفی انجام شده بود و با ممیزی مراتع کجیران، دیزان و کماکان تمام مراتع این شهرستان تحت پوشش ممیزی قرار می‌گیرد.

ساماندهی مرتعداران، شناسایی بهره‌برداران واقعی، ایجاد تعادل دام و مرتع، صدور پروانه چرا و بهره‌مندی از مزایای طرح‌های مرتع‌داری از مهمترین اهداف اجرای طرح ممیزی مراتع به شمار می‌رود.