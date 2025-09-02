به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عباسی گفت: در پنجماهه نخست سال گذشته تنها ۱۶ مورد آتشسوزی در مراتع استان ثبت شده بود، اما امسال این رقم با ۱۹۴ درصد افزایش به ۴۷ مورد رسیده است.
وی علت اصلی این افزایش را گرمای شدید و حضور گسترده گردشگران در جنگلها دانست و افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل افزایش حضور مسافران، احتمال وقوع آتشسوزی بیشتر است.
عباسی با اشاره به اقدامات کنترلی و بررسیهای پس از حریق گفت: آمارها نشان میدهد آتشسوزی مراتع نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی همچنین اعلام کرد: میزان کشفیات چوب و محصولات گیاهان دارویی در استان نسبت به سال گذشته سهبرابر شده که بیانگر رشد فعالیتهای حفاظتی است.
عباسی افزود: مساحت جنگلهای استان حدود ۷۳ هزار هکتار است که تنها ۱۸ هزار هکتار آن پیش از آغاز برنامههای حفاظتی موجود بوده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان با اشاره به وظایف اصلی یگان حفاظت، از جمله جلوگیری از آتشسوزی، قطع غیرمجاز، تصرفات، ورود دام مازاد و برداشت زودهنگام محصولات، یکی از چالشهای جدی این بخش را کمبود نیرو عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یگان حفاظت منابع طبیعی استان تنها ۲۴ نیرو دارد و با کمبود ۱۵۸ نیرو مواجه است.
عباسی تأکید کرد: بیشتر نیروها به صورت شرکتی فعالیت میکنند و امکان حضور شبانهروزی در مقابله با حریقها را ندارند که این موضوع نیازمند چارهاندیشی فوری است.
وی افزود: استان زنجان در سال ۱۴۰۲ از نظر عملکرد رتبه اول کشور و در سال گذشته رتبه دوم را کسب کرده که نشاندهنده تلاش شبانهروزی کارکنان یگان حفاظت است.
عباسی همچنین به مشکلات منطقه گاوازنگ اشاره کرد و گفت: در حالیکه برخی شهرداریها همکاری لازم را در رفع مسائل نداشتهاند، اما سازمان همیاری شهرداریها و استانداری اقدامات مؤثری انجام دادهاند.
