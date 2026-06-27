  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

صدور هشدار تخلیه برای یک میلیون نفر در ژاپن

صدور هشدار تخلیه برای یک میلیون نفر در ژاپن

وقوع سیل و طوفان های گرمسیری در ژاپن باعث صدور هشدار تخلیه برای دست کم یک میلیون نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وقوع بارش های شدید ناشی از طوفان‌های گرمسیری میخالا و هیگوس باعث به راه افتادن سیل گسترده در ژاپن و برجای ماندن خسارت های قابل توجه در بخش‌هایی از غرب و جنوب غربی این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان ژاپنی دستور تخلیه بیش از ۱ میلیون نفر را در مناطق در معرض خطر صادر کرده‌اند.

همچنین گزارش شده که رودخانه کامو از گل و لای و آب ناشی از سیل سرریز شده و به بیش از ۳۰ خانه در استان‌های نارا و هیروشیما خسارت های سنگینی وارد آمده است.

این طوفان‌ها همچنین باعث اختلال گسترده در بخش حمل و نقل ژاپن شده به طوری که خطوط هوایی این کشور بیش از ۱۰۰ پرواز به و از اوکیناوا و کاگوشیما را لغو کرده اند. حرکت چندین خط قطار سریع‌السیر نیز متوقف شده و جاده‌های اصلی بسته شده اند.

کد مطلب 6871791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها