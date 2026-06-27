صدور هشدار تخلیه برای یک میلیون نفر در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وقوع بارش های شدید ناشی از طوفان‌های گرمسیری میخالا و هیگوس باعث به راه افتادن سیل گسترده در ژاپن و برجای ماندن خسارت های قابل توجه در بخش‌هایی از غرب و جنوب غربی این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان ژاپنی دستور تخلیه بیش از ۱ میلیون نفر را در مناطق در معرض خطر صادر کرده‌اند.

همچنین گزارش شده که رودخانه کامو از گل و لای و آب ناشی از سیل سرریز شده و به بیش از ۳۰ خانه در استان‌های نارا و هیروشیما خسارت های سنگینی وارد آمده است.

این طوفان‌ها همچنین باعث اختلال گسترده در بخش حمل و نقل ژاپن شده به طوری که خطوط هوایی این کشور بیش از ۱۰۰ پرواز به و از اوکیناوا و کاگوشیما را لغو کرده اند. حرکت چندین خط قطار سریع‌السیر نیز متوقف شده و جاده‌های اصلی بسته شده اند.