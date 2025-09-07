‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها –مرجان سیف الدین: با نزدیک شدن زنگ آغاز سال تحصیلی خیابان‌ها و مراکز خرید پر می‌شود از خانواده‌هایی که با شور و هیجان به دنبال کیف و کفش تازه برای فرزندانشان هستند. در این میان رنگ‌های شاد و مدل‌های متنوع بیشتر از هر چیز چشم را می‌گیرند اما آنچه اغلب در ازدحام خرید به آن کمتر توجه می‌شود، سلامت ستون فقرات و پاهای کودکان است.

انتخاب ناآگاهانه و خرید کیف‌های سنگین یا کفش‌های غیراستاندارد می‌تواند در سکوت و بی علامتی اولیه، زمینه‌ساز مشکلاتی شود که سال‌ها بعد خود را با کمردرد، افتادگی شانه یا تغییر شکل پاها نشان می‌دهند. همین حالا توجه به چند ویژگی ساده می‌تواند از هزینه‌های درمانی آینده جلوگیری کند و مسیر رشد سالم دانش‌آموزان را هموارتر سازد.

محمد سمسارزاده، یک فروشنده کیف و کفش در بازاراست، وی به مهر گفت: قیمت، سلیقه کودک و مد بازار از جمله مواردی است که در خرید کیف و کفش بیش از استاندارد بودن آنها مورد توجه خریدار است.

وی با بیان اینکه کمتر خانواده‌ای بوده که درباره استاندارد بودن کیف و کفش از فروشنده‌ها سوال کند افزود: برخی فروشنده‌ها به والدین و دانش‌آموزان درباره اهمیت انتخاب کیف و کفش مناسب وتاثیر آن بر سلامت دانش آموزان توضیح و توصیه می‌کنند، اما انتخاب و تصمیم نهایی در نهایت با خود مشتری است.

کیف‌های چرخدار و دستی غیر استاندار است

علائم آسیب کیف غیر استاندارد به ستون فقرات شامل درد شدید و مداوم در ناحیه کمر، شانه و گردن، خمیده شدن بدن به جلو هنگام حمل کیف، افتادگی یا تغییر فرم شانه‌ها، بی‌حسی یا سوزن‌سوزن شدن دست‌ها، خستگی زودرس و سردردهای ناشی از انقباض عضلات گردن و شانه است.

هوشمند بی درام متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه کیف‌های چرخدار و دستی که با یک دست حمل می‌شوند، فشار زیادی به یک طرف بدن وارد می‌کنند، گفت: این کیف‌ها باعث آسیب‌های موقت یا ماندگار به ریشه‌های عصبی شانه، دست و گردن شوند.

وی ادامه داد: این فشار غیر متقارن می‌تواند منجر به انحنای غیر طبیعی ستون فقرات و مشکلاتی مانند کمردرد، گردن درد و افتادگی شانه شود.

این متخصص ارتوپدی اضافه کرد: کیف‌های چرخدار ممکن است راحت به نظر برسند، اما عبور آن‌ها از روی موانع، جوی آب و بالا و پایین بردن از پله‌ها دشوار است و در محیط مدرسه حمل آن‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند.

وی گفت: اما کوله‌پشتی‌ها به دلیل داشتن بندهای پد دار و پهن و قابلیت توزیع یکنواخت وزن روی دوش‌ها، فشار کمتری به ستون فقرات وارد می‌کنند و بهترین گزینه برای دانش‌آموزان هستند.

بی درام تاکید کرد: وزن کیف باید طوری باشد که دانش‌آموز بدون مشکل قادر به بلند کردن آن باشد در حالی که کیف غیر استاندارد می‌تواند باعث گرفتگی عضلات، قوز پشت و حتی تغییر شکل استخوان‌ها در آینده شود.

این متخصص همچنین از خرید لوازم جانبی غیر متعارف مانند قمقمه، جامدادی و ظرف غذای بزرگ غیراستاندارد انتقاد کرد و گفت: این اقلام هم سبب سنگین‌تر شدن کیف و دست‌های دانش‌آموزان شده و برای سلامت آن‌ها خطرناک است.

تأثیر کفش غیراستاندارد بر پاها

کفش‌های نامناسب می‌توانند مشکلات متعددی را برای پاها ایجاد کنند. از پا درد و مشکلات کمر گرفته تا آسیب به مفاصل، این مشکلات ناشی ازانتخاب کفش نامناسب وغیراستاندارد است. برای جلوگیری از این مشکلات، هنگام خرید کفش مناسب باید به استانداردهایی که در تولید و طراحی کفش مورد نظر توجه شده است، دقت کرد.

امیرموسوی پور متخصص فیزیوتراپی نیز به اهمیت ساده و سبک بودن کفش، داشتن پاشنه مناسب و کفی‌های برجسته اشاره کرد و گفت: کفش یکی از مهم‌ترین وسایلی است که والدین باید در خرید آن وسواس نشان دهند، چون دانش‌آموزان بیش از هر وسیله دیگری در مدرسه از کفش استفاده می‌کنند و باید راحت و استاندارد باشد.

وی افزود: اندازه صحیح از مهمترین نکات در انتخاب کفش دانش آموزان است چون کفش‌های تنگ می‌توانند باعث آسیب به پاها و ایجاد مشکلاتی چون انحراف انگشتان پا و میخچه شوند واستفاده از سایزهای بزرگ‌تر هم منجر به لق زدن و درآمدن دائم کفش از پا و انحراف کف پا می‌شود.

متخصص فیزیوتراپی نوع فعالیت را از دیگر نکات مهم در انتخاب کفش دانش آموزان معرفی کرد و گفت: بهترین کفش برای دانش آموزان کفش‌های اسپرت است که به خوبی از مچ تا کف پا را محافظت کند و قسمت کف و پاشنه مشخص باشد.

موسوی پور در مورد کفش‌های غیر استاندارد گفت: کفش‌های فانتزی، پاشنه تخت، کف نازک و لیز و پاشنه‌دار که بیشتر شبیه کفش‌های مجلسی هستند، بی شک مناسب دانش‌آموزان نیستند و از پای آن‌ها به خوبی محافظت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: جنس کفش نباید پلاستیکی باشد، زیرا باعث عرق کردن و التهاب پا می‌شود و در برخی موارد حرارت پا موجب سردرد می‌شود، و کف کفش باید انعطاف پذیر و دارای قوس‌های طولی و عرضی مناسب و برجستگی‌ها باشد تا از فشار و لغزش جلوگیری کند.

متخصص فیزیوتراپی افزود: بهترین زمان برای خرید کفش عصر است و باید کفش را با جوراب امتحان کرد تا اندازه واقعی مشخص شود، و همچنین پاشنه کفش باید حداکثر ۲ سانتی‌متر باشد تا فشار و وزن بدن به طور مساوی تقسیم شود.

تحقیقات نشان می‌دهند که بسیاری از مشکلات کمر ناشی از فشار نامناسب بر روی کمر به واسطه حمل کیف‌های سنگین و کفش‌های نامناسب است. لازم به ذکر است یکی از مشکلات شایع دیگر در کودکان، صافی کف پا است که باعث منحرف شدن انگشتان و پاشنه به سمت بیرون و افتادگی قسمت میانی کف پا می‌شود. برای این کودکان باید از کفش‌های طبی یا کفش‌های عمیق استفاده شود که امکان قرار دادن ارتز در آن‌ها وجود دارد.