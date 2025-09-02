آیین تحلیف ۳۷ سردفتر جدید استان خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه در جریان سفر استانی رئیس دستگاه قضا به خوزستان و با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آئین تحلیف ۳۷ سردفتر اسناد رسمی و اعضای جدید هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شد. همچنین در راستای توسعه خدمات ثبتی، دو اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌های اندیکا و رامشیر به صورت وبیناری افتتاح شد.

بابایی رئیس سازمان ثبت در این آیین گفت: سردفتری یک شغل صرف نیست بلکه جایگاهی مهم و تأثیرگذار در نظام حقوقی کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: عدالت نخستین شرط در امر سردفتری است، چرا که کتابت اسناد باید بر پایه عدالت، دقت و رعایت امانت صورت گیرد. اقدامات سردفتران برای طرفین آثار حقوقی فراوانی دارد و از این جهت، مسئولیت آنها بسیار سنگین است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اهمیت ساده‌سازی روندهای اداری و پرهیز از تشریفات غیرضروری تأکید کرد: مردمی بودن، قدرشناسی از نعمت‌ها و مراقبت از نفس از ویژگی‌هایی است که سردفتران باید در مسیر خدمت به مردم رعایت کنند.

وی ضمن تجلیل از مردم خوزستان به عنوان مردمی شریف، غیور و سخاوتمند افزود: همه ما وظیفه داریم در جهت خدمت بیشتر به مردم این استان تلاش کنیم. توصیه من به سردفتران این است که پیش از هر اقدامی با خدای خود عهد ببندند و از جایگاه سردفتری به عنوان یک امانت مهم صیانت کنند.

در حاشیه این مراسم، با هدف گسترش خدمات ثبتی و تسهیل دسترسی مردم مناطق مختلف، دو اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های اندیکا و رامشیر به صورت ویدیوکنفرانس توسط حسن بابایی افتتاح شد. این اقدام بخشی از برنامه‌های قوه قضاییه برای توسعه عدالت و خدمات‌رسانی به نقاط کمتر برخوردار کشور است.