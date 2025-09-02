تحریم دانشمندان ایرانی این بار در قالب آپارتاید علمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نشست خبری اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه رژیم اشغالگر تعدادی از خبرنگاران ما را به شهادت رساند که این موضوع نشان می‌دهد دنیا به شما جنگل توسط سردمداران امپریالیسم اداره میشود.

وی ادامه داد: دولتها در برابر جنایات اسراییل ساخت هستند و اگر صدایی هم از جایی بلند می‌شود صدای مردم است.

ابوالقاسمی با بیان اینکه فرماندهان نظامی ما که در جنگ به شهادت رسیدند در صحنه جنگ نبودند گفت: برای رژیم مهم نبود کجا را هدف قرار می‌دهد و تصور می‌کردیم مرکز مارا هم هدف قرار دهند اما بیمارستان را تخلیه نکردیم و به مردم عادی و بیماران خاص خدمات ارایه شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله افزود: صحنه‌هایی در جنگ ۱۲ روزه را شاهد بودم که من را یاد جنگ تحمیلی انداخت و خوشبختانه خدمت رسانی بهتر از دوران دفاع مقدس انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از متخصصان ما که حوزه کارشان هم متفاوت بود در صحنه حضور پیدا کردند و در جنگ ایستادگی کردند، بسیاری از کادر درمان ما در همین دانشگاه تربیت شدند.

برگزاری همایش بزرگ مقابله با اپارتاید علمی

ابوالقاسمی افزود: همایش بزرگ مقابله با آپارتاید علمی در سطح کشور برگزار می‌شود و در جنگ اولین کسانی که هدف قرار گرفتند دانشمندان ما بودند. این همایش ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی گفت: ترور دانشمندان ما تهدیدی برای ساحت علم است و در حوزه انتشار مطالب علمی نیز با محدودیت مواجهیم و متاسفانه شاهد نفوذ صهیونیست‌ها در مراجع علمی هستیم.

وی گفت: بسیاری از پارکهای علم و فناوری ما در جنگ هدف قرار گرفت که هدف کاهش پیشرفت علمی کشور بود.

سوختگی عارضه شدید سلاح‌های جدید

ابوالقاسمی ادامه داد: نوع سلاح‌هایی که مورد استفاده قرار میگیرد افراد را دچار سوختگی می‌کند، این سلاح ها علاوه بر شکستگی منجر به سوختگی زیاد می‌شوند که این موضوع منجر به کسب تجارب بسیاری برای ما شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ما عملیات محور است گفت: برای هر نوع حادثه ای آماده هستیم و دستورالعمل مقابله با حوادث را آماده کرده‌ایم. صهیونیسم مقید به هیچ اصولی نیست و باید خودمان را صد درصد آماده کنیم.

دروغ گویی لنست درباره پزشکان ایرانی

وی گفت: ما از مجله لنست انتظار رعایت بی طرفی را داریم اما این مجلات مطالب دروغ را نوشتند و نسبت‌های دروغ زیادی را به پزشکان ایرانی داد. این مجله حتی حاضر به انتشار پاسخ های ما نشد.

ابوالقاسمی افزود: از دیدگاه ما لنست مجله معتبری نیست و یکی از راه حل های ما ایجاد انتشارات مستقل بین کشورهایی است که استقلال خود را حفظ کرده‌اند، بنابراین لنست زیر بار پاسخ ما نرفت.

وی افزود: بخش سوختگی جدید بیمارستان ایجاد خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ادامه داد: شهید سلامی علاقه زیادی به سلامتی مردم داشت و وی برای سرکشی از روند پیشرفت پروژه های ما اطلاع پیدا می‌کرد.

ابوالقاسمی گفت: تجهیزات بیمارستان ما بروز است و بهترین تجهیزات را برای بخش‌های مختلف تامین کردیم.

وی گفت: رژیم منحوس اسرائیل تلاش می‌کند با ترور دانشمندان ما جلوی پیشرفت کشور ما را بگیرد.