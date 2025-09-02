به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی ظهر امروز سه‌شنبه در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به خوزستان، به همراه حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی طباطبایی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خوزستان با جمعی از دانشگاهیان، فرهیختگان و نخبگان این استان دیدار کرد.

موحدی با اشاره به جایگاه خوزستان به‌عنوان پایتخت ایثار و شهادت، اظهار کرد: خدمت به مردم خوزستان و گرامیداشت یاد شهدا وظیفه‌ای ملی و دینی است.

وی افزود: حوزه‌های علمیه پشتوانه عظیم دستگاه قضائی هستند و دانشگاه‌های خوزستان نیز با پرورش نیروهای متعهد و متخصص، نقش کلیدی در تقویت نظام قضائی دارند.