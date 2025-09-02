دستگاه ها حق ندارند موجب تعطیلی واحدهای اقتصادی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موحدی آزاد ظهر امروز سه شنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام از چند واحد پتروشیمی این منطقه بازدید کرد.

دادستان کل کشور در جمع مدیران و فعالان اقتصادی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضا از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: هیچ دستگاهی در کشور حق ندارد فعالیت تولیدی را متوقف یا موجب تعطیلی واحدهای اقتصادی شود.

وی گفت: در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه نیز، بخش زمان بسیاری برای شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می‌کند و دستورهای حمایتی لازم صادر می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و صنایع کشور در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: همدلی و هماهنگی دستگاه‌های قضائی، امنیتی و اجرایی رمز عبور از تهدیدهای دشمن است لذا امروز همان همدلی و وحدت می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

موحدی آزاد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش متخصصان داخلی و نیروهای جوان، در بسیاری از عرصه‌ها به خودکفایی رسیده است.

وی ضمن قدردانی از نیروهای نظامی، امنیتی و قضائی استان خوزستان، تصریح کرد: هماهنگی بین سه قوه در شرایط کنونی بی‌سابقه است و همین همدلی پشتوانه‌ای محکم برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور خواهد بود.