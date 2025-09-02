  1. استانها
میامی مشارکت ۴۲ درصدی در تامین گندم استان داشته است

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از پایان فصل برداشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: میامی مشارکت ۴۲ درصدی در تامین گندم استان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع گندم میامی از پایان فصل برداشت این محصول در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این شهرستان سهم و نقش مهم در تأمین امنیت غذایی کشور عهده دار است.

وی با بیان اینکه طی سال جاری ۱۸ هزار و ۸۸۰ هکتار مزارع میامی به کشت گندم اختصاص یافت، افزود: از این میزان ۱۳ هزار هکتار دیم و پنج هزار و ۸۸۰ هکتار آبی است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه میزان تولید گندم این شهرستان طی سال جاری ۲۸ هزار و ۸۷۶ تن است، ابراز داشت: از این میزان ۲۵ هزار و ۵۱۰ تن به مراکز خرید دولتی تحویل داده شده است.

حسینی با بیان اینکه میامی مشارکت ۴۲ درصدی در تأمین گندم استان داشته است، تصریح کرد: گندم تولیدی میامی به هفت مرکز خرید تضمینی گندم تحویل داده شده است.

وی افزود: متأسفانه به دلایلی نظیر خشکسالی، گرما زدگی و سرما زدگی و تغییر اقلیم این میزان گندم تولیدی به نسبت سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

