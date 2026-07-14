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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

برداشت گندم در بخش مرکزی میامی پایان یافت؛ رشد ۴۷ درصدی در برداشت

برداشت گندم در بخش مرکزی میامی پایان یافت؛ رشد ۴۷ درصدی در برداشت

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از پایان عملیات برداشت گندم در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: میزان گندم تحویلی کشاورزان با رشد ۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، صبح سه شنبه در بازدید مرکز تحویل گندم میامی با اعلام پایان عملیات برداشت محصول گندم در بخش مرکزی این شهرستان اظهار کرد: برداشت گندم امسال با برنامه‌ریزی مناسب، همکاری دستگاه‌های اجرایی و تلاش کشاورزان با موفقیت به پایان رسید و افزایش قابل توجهی در میزان تولید و تحویل محصول ثبت شد.

وی با اشاره به آمار خرید گندم افزود: سال گذشته در مجموع ۹ هزار و ۱۳۷ تن گندم از کشاورزان این منطقه تحویل گرفته شد، اما امسال این میزان با رشدی بیش از ۴۷ درصد به ۱۳ هزار و ۴۲۱ تن رسید که بیانگر بهبود عملکرد مزارع و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی این رشد را نتیجه مدیریت مناسب منابع آب، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، همراهی کارشناسان و تلاش مستمر بهره‌برداران دانست و تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی، کشاورزان منطقه توانستند با رعایت اصول فنی و مدیریت صحیح مزارع، عملکرد مطلوبی را به ثبت برسانند.

حسینی با تأکید بر نقش راهبردی تولید گندم در تأمین امنیت غذایی کشور یادآور شد: افزایش تولید این محصول استراتژیک، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی میامی است.

وی ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان، کارشناسان و عوامل اجرایی حاضر در فرآیند برداشت و خرید گندم، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی علمی و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان را در سال‌های آینده نیز با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6887438

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