۲۵ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید تضمینی دولتی میامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان از سیلو گندم میامی با بیان اینکه هفت مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان فعال است، ابراز داشت: دو مرکز حومه میامی، یک مرکز دهستان فرومد و چهار مرکز در بخش کالپوش فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه فصل برداشت گندم در میامی پایان یافت، افزود: سطح زیر کشت گندم در میامی ۱۸ هزار و ۸۸۰ هکتار شامل ۱۳ هزار هکتار دیم و پنج هزار و ۸۸۰ هکتار گندم آبی است.

رئیس جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه کل تولید گندم ۲۸ هزار و ۸۷۶ تن بوده است، ابراز داشت: ۲۵ هزار و ۵۵۱ تن آن تحویل مراکز خرید دولتی گندم شده است.

حسینی با بیان اینکه شرایط تغییرات اقلیمی باعث خسارت به گندم کشاورزان میامی شده است، تصریح کرد: ۴۰ درصد اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی گذشته دچار خسارت شد.

وی با بیان اینکه ۴۲ درصد کل تحویل گندم استان به مراکز دولتی از میامی بوده است، افزود: کشاورزان میامی توانستند با وجود مشکلات مذکور قدمی در تأمین امنیت غذایی کشور بردارند.