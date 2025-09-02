بیش از ۸ هزار بسته توتون قاچاق در قروه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران کردستان اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه در پی اشراف اطلاعاتی از تردد یک خودروی حامل کالای قاچاق در محور ارتباطی «قروه همدان» مطلع شدند.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضائی، خودرو مورد نظر که یک دستگاه پژو ۴۰۵ بود متوقف شد و در بازرسی‌های انجام شده، ۸ هزار و ۹۱۰ بسته توتون قاچاق که فاقد مجوزهای قانونی و گمرکی بود کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، اظهار کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی با تأکید بر عزم پلیس در مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: قاچاق علاوه بر تهدید اقتصاد داخلی و ایجاد اخلال در بازار، امنیت و سلامت جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، از این رو برخورد قاطع با این پدیده در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی کردستان با رصد اطلاعاتی و اجرای طرح‌های هدفمند، به صورت مستمر با سودجویانی که قصد ضربه زدن به تولید داخلی و اقتصاد کشور را دارند مقابله می‌کند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برخورد قانونی اقدام شود.